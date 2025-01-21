Выживший в Охотском море Михаил Пичугин стал подозреваемым в уголовном деле о трагедии

Tекст: Мария Иванова

Пичугин, выживший после двухмесячного дрейфа в Охотском море, стал подозреваемым в уголовном деле по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, передает ТАСС. Дело было возбуждено после гибели его брата и 15-летнего племянника.

Адвокат Пичугина Андрей Назаров сообщил, что клиент имеет статус подозреваемого, и в настоящее время проводится проверка в рамках возбужденного дела. Следственные действия проходят в Улан-Удэ, где работают местные следователи. Была создана следственная группа, поскольку все участники и потерпевшие находятся в Бурятии.

Летом 2024 года Пичугин вместе с братом и племянником совершали путешествие по маршруту Сахалин – Шантарские острова – Сахалин на катамаране «Байкат». Их связь с внешним миром пропала 9 августа, и начатые поиски не дали результатов. Лишь 14 октября их лодка была случайно найдена рыболовецким судном «Ангел» в Охотском море. В результате происшествия погибли два человека, но Пичугин остался в живых и был доставлен в Магадан для госпитализации.

Назаров отметил, что его клиент пока не оправился от случившегося, испытывает психологические трудности, но старается держаться. Следственные органы продолжают работу по выяснению всех обстоятельств происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил Пичугин пытался пересечь 150 км от Шантарских островов до Сахалина на надувной лодке, предназначенной для плавания, не более чем в 5 км от берега. Он дрейфовал два месяца в Охотском море и вернулся из Магаданской области в Бурятию. Пичугин рассказал, что выжил благодаря дождевой воде и спальному мешку с верблюжьей шерстью.