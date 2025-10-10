Ким Чен Ын лично поблагодарил российских артистов за выступление в КНДР

Tекст: Антон Антонов

Концерт прошел 9 октября в художественном театре «Мансудэ». Ким Чен Ын отметил, что мероприятие способствует укреплению отношений между Россией и КНДР, передает ТАСС со ссылкой на ЦТАК.

На сцене выступили российские певцы, артисты Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого, Театра балета Аллы Духовой «Тодес» и Ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил России. В частности, сообщалось, что в Пхеньян прибыли певец Ярослав Дронов (Shaman) и певица Александра Воробьева.

В зале присутствовали министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Е Чжон, видные деятели культуры и жители Пхеньяна.

«Российским деятелям искусства была передана корзина цветов от имени товарища Ким Чен Ына. Товарищ Ким Чен Ын лично поднялся на сцену и выразил признательность за прекрасный концерт», – говорится в сообщении агентства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев во время визита в КНДР выразил благодарность Пхеньяну за поддержку спецоперации на Украине.