Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.2 комментария
Медведев выразил благодарность КНДР за поддержку спецоперации
Москва выразила искреннюю благодарность Пхеньяну за поддержку спецоперации на Украине, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время визита в КНДР.
Он отметил, что союзничество России и КНДР прошло через испытания и стало крепче, подчеркнув: «Характер отношений и между людьми, и между странами проявляется в период испытаний. Это в полной мере относится и к союзничеству наших стран», передает ТАСС.
Медведев добавил, что российская сторона признательна Корейской Народно-Демократической Республике за твердую поддержку действий России на Украине. По его словам, совместные усилия союзников и их боевой опыт являются примером прочной дружбы двух стран.
Кроме того, политик напомнил о совместном подвиге: «Наши бойцы плечом к плечу освобождали Курскую область. Этот подвиг навсегда сохранится в наших сердцах».
Ранее Медведев заявил, что поддержка вооруженных сил КНДР в освобождении Курской области стала знаковым событием в российско-корейских отношениях.
Напомним, Медведев находится в КНДР с официальным визитом.