Медведев выразил благодарность КНДР за поддержку спецоперации

Tекст: Дарья Григоренко

Он отметил, что союзничество России и КНДР прошло через испытания и стало крепче, подчеркнув: «Характер отношений и между людьми, и между странами проявляется в период испытаний. Это в полной мере относится и к союзничеству наших стран», передает ТАСС.

Медведев добавил, что российская сторона признательна Корейской Народно-Демократической Республике за твердую поддержку действий России на Украине. По его словам, совместные усилия союзников и их боевой опыт являются примером прочной дружбы двух стран.

Кроме того, политик напомнил о совместном подвиге: «Наши бойцы плечом к плечу освобождали Курскую область. Этот подвиг навсегда сохранится в наших сердцах».

Ранее Медведев заявил, что поддержка вооруженных сил КНДР в освобождении Курской области стала знаковым событием в российско-корейских отношениях.

Напомним, Медведев находится в КНДР с официальным визитом.