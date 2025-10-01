Около 1 тыс. классных руководителей собрались на форум в Москве

Открылся Пятый Форум классных руководителей

Tекст: Валерия Городецкая

В столицу прибыли тысяча классных руководителей и кураторов групп среднего профессионального образования со всей России, а также участники из Абхазии, Южной Осетии, Казахстана, Узбекистана и других государств, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Форум классных руководителей стал настоящей семьей, настоящим примером служения и профессионализма. Люди, выбравшие своим призванием святую профессию педагога и воспитателя, показывают не только детям – своим воспитанникам, не только их родителям, но и всем окружающим пример настоящего служения. Спасибо вам за это большое», – отметил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в приветственном слове. Он подчеркнул, что именно классные руководители формируют будущее России, влияя на мечты и ценности подрастающего поколения.

Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что за пять лет форум стал важной площадкой для принятия решений, которые затем реализуются. Например, решение о создании Всероссийского родительского комитета было принято именно на форуме. В этом году впервые среди гостей присутствуют коллеги из девяти зарубежных стран, и ожидается дальнейшее расширение географии участников.

В рамках форума прошла панельная дискуссия с участием помощника президента России Владимира Мединского, министра культуры Ольги Любимовой и президента Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука. Обсуждались вопросы профориентации, роли родителей и школы в воспитании, ожидания школьников от науки и воспитание ценностями.

На площадке Российского детско-юношеского центра проходят мастер-классы и образовательные интенсивы. Советники директоров по воспитанию делятся региональным опытом. Центр «Воин» и Военный университет имени князя Александра Невского организовали мастер-классы по первой помощи, управлению беспилотниками и огневой подготовке. Гости изучают алгоритмы сердечно-легочной реанимации, учатся эвакуировать пострадавших и применять турникеты.