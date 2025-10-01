В День воссоединения Донбасса и Новороссии прошло более 13 тыс. мероприятий

Tекст: Вера Басилая

Всероссийская акция ко Дню воссоединения Донбасса и Новороссии прошла 30 сентября, участие в ней приняли более 1,6 млн человек. В городах по всей стране организовали более 13 тыс. мероприятий, включая праздничные акции, выставки и встречи с ветеранами и Героями России.

Более 125 тыс. волонтеров провели около тысячи акций по сбору гуманитарной помощи для семей участников спецоперации и жителей Донбасса и Новороссии.

К празднованию присоединились школьники, студенты, семьи и общественные организации. Среди ключевых событий стали масштабные выставки «Za наших. Za Президента», посвященные мужеству военнослужащих. Добровольцы отправили гуманитарную помощь на передовую для военных, а также организовали субботники и мероприятия по восстановлению памятных мест Донбасса и Новороссии.

Программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» поддержала гуманитарные миссии «Народного фронта». В этот день дан старт проекту «Проводники смыслов», направленному на проведение лекций, мастер-классов и создание медиа-контента о Донбассе и Новороссии. Подать заявку на участие можно до 17 октября на сайте проекта.

Активисты Российских студенческих отрядов и общественных организаций провели встречи с молодежью, рассказав о героизме участников спецоперации. По всей стране прошли телемосты дружбы между школьниками разных регионов и республик. Молодежь и гости из 11 стран приняли участие в патриотических акциях, развернув флаги России на берегу Тихого океана и на вершине горы Большевик.

Масштабная акция «Россия 89» объединила россиян, выстроившихся в слово «Россия» и число «89» как символ единства страны. Организатором акции выступило Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).