Спасатели на вертолете эвакуировали пострадавшего и погибшего с горы Фишт

Tекст: Вера Басилая

В МЧС сообщили, что вертолет Ка-32 эвакуировал пострадавшего альпиниста с северного склона горы Фишт, передает ТАСС.

Пострадавшего доставили на базу ЮРПСО МЧС в Сочи, где его уже ожидали врачи скорой помощи. Тело погибшего туриста было также эвакуировано с опасного участка и передано следственным органам Республики Адыгея.

По данным МЧС, еще четверым членам туристической группы медицинская помощь не потребовалась, их доставили к месту стоянки транспорта.

Ранее во время восхождения по северному склону горы Фишт двое альпинистов сорвались со скалы. Один из них получил травмы и не мог самостоятельно передвигаться. Второй альпинист погиб. В составе зарегистрированной тургруппы находились шесть человек.

