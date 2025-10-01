Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.7 комментариев
Спасатели на вертолете эвакуировали пострадавшего и погибшего с горы Фишт
С северного склона горы Фишт спасатели эвакуировали травмированного альпиниста и передали тело погибшего туриста следственным органам Адыгеи, сообщили в МЧС России.
В МЧС сообщили, что вертолет Ка-32 эвакуировал пострадавшего альпиниста с северного склона горы Фишт, передает ТАСС.
Пострадавшего доставили на базу ЮРПСО МЧС в Сочи, где его уже ожидали врачи скорой помощи. Тело погибшего туриста было также эвакуировано с опасного участка и передано следственным органам Республики Адыгея.
По данным МЧС, еще четверым членам туристической группы медицинская помощь не потребовалась, их доставили к месту стоянки транспорта.
Ранее во время восхождения по северному склону горы Фишт двое альпинистов сорвались со скалы. Один из них получил травмы и не мог самостоятельно передвигаться. Второй альпинист погиб. В составе зарегистрированной тургруппы находились шесть человек.