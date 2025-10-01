ВСУ отказались отвечать за безопасность украинских журналистов на фронте

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы Украины не несут ответственности за здоровье и жизнь украинских журналистов, находящихся в районах боевых действий, сообщает РИА «Новости». В распоряжении агентства оказался 22-страничный документ с инструкциями для представителей украинских СМИ, работающих в зоне конфликта.

В памятке подчеркивается: «Вооруженные силы Украины не отвечают за здоровье и жизнь журналистов, находящихся в районе боевых действий. Об этом должен позаботиться сам журналист».

Согласно документу, журналистам разрешается находиться в районах выполнения задач только в сопровождении специально назначенных должностных лиц. Посещение таких зон без сопровождающих категорически запрещено.

Международная организация «Репортеры без границ» в 2024 году выразила обеспокоенность усилившимся давлением на СМИ на Украине и призвала к тщательному расследованию случаев запугивания журналистов.

