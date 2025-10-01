Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.7 комментариев
ВСУ отказались отвечать за безопасность украинских журналистов на фронте
Украинским журналистам, работающим в зонах боевых действий, предписали самостоятельно заботиться о собственной безопасности и следовать ограничениям, установленным ВСУ.
Вооруженные силы Украины не несут ответственности за здоровье и жизнь украинских журналистов, находящихся в районах боевых действий, сообщает РИА «Новости». В распоряжении агентства оказался 22-страничный документ с инструкциями для представителей украинских СМИ, работающих в зоне конфликта.
В памятке подчеркивается: «Вооруженные силы Украины не отвечают за здоровье и жизнь журналистов, находящихся в районе боевых действий. Об этом должен позаботиться сам журналист».
Согласно документу, журналистам разрешается находиться в районах выполнения задач только в сопровождении специально назначенных должностных лиц. Посещение таких зон без сопровождающих категорически запрещено.
Международная организация «Репортеры без границ» в 2024 году выразила обеспокоенность усилившимся давлением на СМИ на Украине и призвала к тщательному расследованию случаев запугивания журналистов.
