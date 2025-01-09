В Приднестровье назвали Россию основным поставщиком газа

Глава МИД Приднестровья заявил, что республика считает Россию основным поставщиком газа

Tекст: Александра Юдина

Игнатьев подчеркнул, что, хотя техническая возможность получать газ через Турцию и Балканы существует, для этого необходимы политические договоренности, передает ТАСС.

Он отметил, что для поставок через газопровод «Турецкий поток» необходимо решить административно-организационные и правовые вопросы.

Игнатьев напомнил, что в прошлом году Приднестровье уже получало газ через этот маршрут, однако эти поставки нуждаются в серьезной работе на уровне международных договоренностей.

Он добавил, что Приднестровье не может быть участником международных договоров и для решения ситуации необходимы переговоры на уровне основных поставщиков.

Говоря об энергокризисе, Игнатьев заявил, что решение проблемы невозможно только за счет наращивания использования угля.

Днестровская ГРЭС вырабатывает электроэнергию исключительно на угле, и ее мощность не может быть увеличена. Из-за этого возникает значительный дисбаланс в энергопотреблении, особенно в зимний период. Единственным выходом из ситуации глава МИД назвал возобновление поставок газа, на котором работает энергогенерирующая станция.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Приднестровье остались без газа 122 населенных пункта, что повлияло на более чем 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах. С 7 января жители Приднестровья будут сталкиваться с отключениями электричества дважды в день по четыре часа из-за дисбаланса между потреблением и производством энергии.

Президент Приднестровья Вадим Красносельский обвинил Молдавию в неблагодарности за доступные энергоресурсы, поступающие благодаря России.