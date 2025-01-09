Ростех поставил в войска партию новых дронов «Депеша»

Ростех отправил в войска новые дроны «Депеша» с грузоподъемностью до 200 кг

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает Telegram-канал «Высокоточка», холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» передал в войска партию дронов «Депеша». Эти многофункциональные платформы на колесном шасси изготовлены в рамках гособоронзаказа и оснащены специальными модулями.

Особенностью конструкции «Депеши» является возможность монтирования различного оборудования, что делает ее подходящей для выполнения широкого спектра задач. Платформа может доставлять грузы массой до 200 кг, такие как провизия и топливо, на передовую, а также использоваться для эвакуации раненых в безопасные районы.

Член Бюро Союза машиностроителей России, индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев отметил: «Наши инженеры создали недорогой, компактный, многоцелевой комплекс. Он может доставлять грузы и выполнять другие задачи. Мы разрабатываем решения, которые превращают любую боевую машину в робота, что позволяет использовать технику в опасных зонах без риска для бойцов».

Дрон «Депеша» обладает независимой подвеской и высокой маневренностью, его максимальная скорость составляет 30 км/ч. Платформа может перемещаться на большие расстояния, а элементы роботизации реализованы с помощью программно-аппаратного комплекса «Прометей».

Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Высокоточные комплексы» разработал модификацию дрона «Депеша» с управлением по оптоволокну; впервые представил за рубежом зенитный ракетный комплекс «Панцирь-СМД-Е» на выставке Vietnam Defence Expo 2024 в Ханое и завершил поставку зенитных управляемых ракет для комплексов «Панцирь» и управляемых ракет для комплексов «Корнет».