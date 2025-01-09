  • Новость часаРоссийская ПВО сбила 15 украинских БПЛА за ночь
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    Еще недавно Грузия воспринималась как западный плацдарм у российского подбрюшья. А Армения считалась образцом прагматизма. Страна, чье существование зависит от России, всегда держалась Москвы. В 2024 году они фактически поменялись местами. Почему?

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Что ждет Украину в 2025 году

    В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Рождество Христово наделяет историю смыслом

    То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее – рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.

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    9 января 2025, 08:25 • Новости дня

    Ростех поставил в войска партию новых дронов «Депеша»

    Ростех отправил в войска новые дроны «Депеша» с грузоподъемностью до 200 кг

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» поставил в войска партию новых дронов «Депеша», дистанционно управляемых платформ на колесном шасси, способных выполнять множество задач, включая транспортировку грузов и эвакуацию раненых.

    Как сообщает Telegram-канал «Высокоточка», холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» передал в войска партию дронов «Депеша». Эти многофункциональные платформы на колесном шасси изготовлены в рамках гособоронзаказа и оснащены специальными модулями.

    Особенностью конструкции «Депеши» является возможность монтирования различного оборудования, что делает ее подходящей для выполнения широкого спектра задач. Платформа может доставлять грузы массой до 200 кг, такие как провизия и топливо, на передовую, а также использоваться для эвакуации раненых в безопасные районы.

    Член Бюро Союза машиностроителей России, индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев отметил: «Наши инженеры создали недорогой, компактный, многоцелевой комплекс. Он может доставлять грузы и выполнять другие задачи. Мы разрабатываем решения, которые превращают любую боевую машину в робота, что позволяет использовать технику в опасных зонах без риска для бойцов».

    Дрон «Депеша» обладает независимой подвеской и высокой маневренностью, его максимальная скорость составляет 30 км/ч. Платформа может перемещаться на большие расстояния, а элементы роботизации реализованы с помощью программно-аппаратного комплекса «Прометей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Высокоточные комплексы» разработал модификацию дрона «Депеша» с управлением по оптоволокну; впервые представил за рубежом зенитный ракетный комплекс «Панцирь-СМД-Е» на выставке Vietnam Defence Expo 2024 в Ханое и завершил поставку зенитных управляемых ракет для комплексов «Панцирь» и управляемых ракет для комплексов «Корнет».

    8 января 2025, 01:01 • Новости дня
    Rheinmetall поставил на Украину первую БМП Lynx

    Концерн Rheinmetall отправил первую БМП Lynx на Украину для тестирования

    Rheinmetall поставил на Украину первую БМП Lynx
    @ Rheinmetall Defence/Wikipedia

    Tекст: Денис Тельманов

    Германский концерн Rheinmetall в конце 2024 года поставил Украине первую новейшую боевую машину пехоты Lynx, произведенную на заводе в Унтерлюсе, для испытаний вооруженными силами и принятия решения о серийном производстве.

    Германский оборонный концерн Rheinmetall поставил Украине первую новейшую гусеничную боевую машину пехоты (БМП) Lynx в конце 2024 года, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Это событие демонстрирует сотрудничество между Украиной и Германией в области обороны. БМП была произведена на заводе компании в Унтерлюсе, федеральная земля Нижняя Саксония.

    По словам главы Rheinmetall Армина Паппергера, машина будет опробована вооруженными силами Украины, чтобы как можно скорее принять решение о серийном производстве. В настоящее время Lynx производится в Венгрии для вооруженных сил этой страны, а также планируется сотрудничество с итальянским концерном Leonardo для совместного производства.

    Компания Rheinmetall рассматривает возможность сборки Lynx на своем заводе на Украине. Первая презентация этой модели БМП состоялась в 2016 году. Концерн Rheinmetall, являясь крупнейшей оборонной компанией Германии, получает значительные прибыли на фоне конфликта на Украине и планирует увеличить производственные мощности в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, завод Rheinmetall по производству 155-мм боеприпасов в Литве планируют запустить в 2026 году, что усилит оборону Литвы, ЕС и НАТО.

    Американским подрядчикам разрешили находиться на Украине для ремонта военной техники, поставляемой США, что сняло предыдущий запрет Пентагона. Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил появление второго завода Rheinmetall на Украине, который вскоре начнет работу.


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    8 января 2025, 07:36 • Новости дня
    Силы ПВО России за ночь уничтожили 32 украинских БПЛА

    Российские средства ПВО за одну ночь уничтожила 32 украинских БПЛА в семи регионах и Азовском море

    Силы ПВО России за ночь уничтожили 32 украинских БПЛА
    @ mod_russia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Ночью российские силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника в разных регионах, включая Саратовскую и Курскую области, а также над Азовским морем.

    Как сообщает ТАСС, Минобороны России заявило о перехвате и уничтожении 32 украинских беспилотных летательных аппаратов за прошедшую ночь. Эти БПЛА были сбиты над семью регионами России и акваторией Азовского моря.

    В частности, 11 беспилотников были уничтожены над Саратовской областью. Кроме того, по четыре аппарата были сбиты над Курской и Ростовской областями. В Белгородской и Брянской областях российские ПВО перехватили по три БПЛА. В Краснодарском крае сбито два дрона, а в Волгоградской области – один. Также четыре беспилотника уничтожены над Азовским морем.

    Эти действия стали частью продолжающихся усилий российской стороны по обеспечению безопасности своих территорий и предотвращению проникновения украинских дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ростовской и Брянской областях средства противовоздушной обороны успешно уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов, предотвращая жертвы и разрушения, а также в Саратове и Энгельсе ночью была зафиксирована массированная атака.

    В Белгородской области системой ПВО были сбиты несколько вражеских беспилотников, пострадавших нет, однако поврежден частный дом. Российская противовоздушная оборона сбила украинский беспилотник над Белгородской областью вечером во вторник.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    8 января 2025, 23:42 • Новости дня
    Президентский дворец в Чаде атакован перед визитом главы китайского МИД

    Неизвестные напали на дворец в Нджамене за несколько часов до визита Ван И

    Tекст: Денис Тельманов

    В Нджамене вооруженные неизвестные совершили нападение на президентский дворец, в связи с чем центр города оказался под военным контролем, а дороги перекрыты.

    Как сообщает ТАСС, группа неизвестных вооруженных людей атаковала президентский дворец в столице Чада, Нджамене. Инцидент случился около 20:45 по местному времени, когда началась стрельба. Власти страны пока не комментируют произошедшее.

    Агентство AFP, ссылаясь на данные службы безопасности Чада, передает, что все дороги в районе президентского дворца заблокированы. Центр Нджамены патрулируется военной техникой, в том числе танками. Эти меры были предприняты в ответ на нападение.

    Инцидент произошел незадолго до запланированного визита в Чад министра иностранных дел Китая Ван И. Визит должен был начаться через несколько часов после нападения, однако пока неизвестно, как произошедшее повлияет на планы китайской делегации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон выразил недовольство тем, что африканские страны «забыли сказать спасибо» Парижу за усилия в борьбе с терроризмом в регионе Сахель с 2013 года.

    Президент Чада Махамат Идрис Деби выразил возмущение из-за высказываний Макрона, добавив, что французский лидер «ошибся эпохой». Власти Чада потребовали от Парижа вывести тысячу французских солдат с территории страны не позднее 31 января 2025 года, что вызвало у Франции беспокойство о возможной нехватке времени для выполнения этого требования.

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    8 января 2025, 07:55 • Новости дня
    В Энгельсе развернули штаб из-за пожара после атаки БПЛА

    В Энгельсе развернули штаб после атаки БПЛА и пожара на предприятии

    Tекст: Денис Тельманов

    На предприятии в Энгельсе Саратовской области развернули оперативный штаб после атаки беспилотников, что вызвало пожар. Губернатор заявил об обеспеченности силами и средствами для его локализации.

    Как сообщает ТАСС, на предприятии в Энгельсе, где произошел пожар из-за атаки беспилотных летательных аппаратов, развернули оперативный штаб. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что сил и средств для локализации возгорания достаточно.

    «На предприятии, где произошло возгорание из-за атаки БПЛА, развернут оперативный штаб. На месте обсудили со специалистами ситуацию и план по ликвидации. Сил и средств для локализации пожара достаточно. На предприятии работают специалисты МЧС, областной службы спасения и другие профильные службы», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

    На месте происшествия работают специалисты различных профильных служб, включая МЧС и областную службу спасения. По словам Бусаргина, ситуация находится под контролем, и все необходимые меры для ликвидации последствий атаки и пожара уже принимаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Энгельсе Саратовской области обломки сбитых беспилотных летательных аппаратов попали на промышленный объект, где на месте происшествия работают пожарные и экстренные службы.

    Ночью российская ПВО уничтожила 32 украинских беспилотника в разных регионах, включая Саратовскую и Курскую области, а также над Азовским морем. В Ростовской и Брянской областях средства противовоздушной обороны успешно уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов, предотвращая жертвы и разрушения, а также в Саратове и Энгельсе ночью была зафиксирована массированная атака.

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    9 января 2025, 05:47 • Новости дня
    Небензя: Учения США, Японии и Южной Кореи нарушили международное право

    Василий Небензя: Совместные учения у границ КНДР нарушили международное право

    Небензя: Учения США, Японии и Южной Кореи нарушили международное право
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что совместные военные учения США, Японии и Южной Кореи вблизи КНДР нарушают международное право, поскольку противоречат резолюции Совета Безопасности ООН.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что совместные военные учения США, Японии и Южной Кореи вблизи границ КНДР являются планомерным нарушением международного права. Он заявил об этом на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу корейского урегулирования, передает ТАСС.

    Небензя отметил, что эти учения эволюционировали от разовых маневров до регулярных масштабных операций с участием современной военной техники. Он подчеркнул, что такие действия противоречат резолюции Совета Безопасности ООН, которая предписывает решать проблемы Корейского полуострова исключительно мирными средствами.

    Также дипломат указал на неудачи политики США на Корейском полуострове, включая углубление противоречий между Севером и Югом и милитаризацию региона с использованием американского ядерного потенциала. «В регионе возобладало блоковое мышление, внесшее глубокий раскол между соседними странами», – заявил Небензя.

    Он также отметил, что КНДР имеет полное право на принятие мер по обеспечению своей безопасности в ответ на провокации Запада. Согласно его словам, ст. 4 Договора о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР предусматривает взаимную поддержку в случае нападения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КНДР произвела испытательный запуск новейшей гиперзвуковой ракеты, за которым следил лично лидер страны Ким Чен Ын. КНДР осуществила пуск ракеты в сторону Японского моря; предположительно, речь идет о баллистической ракете средней дальности, сообщили береговая охрана Японии и Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея. Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ель и госсекретарь США Энтони Блинкен осудили запуск северокорейской баллистической ракеты, который состоялся 6 января.

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    8 января 2025, 02:22 • Новости дня
    Швейцария выступила с предложением посредничества по Украине

    Президент Швейцарии заявила о готовности страны стать посредником в урегулировании конфликта на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер заявила о готовности своей страны выступить посредником в урегулировании конфликта на Украине.

    Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер заявила о готовности своей страны быть посредницей в урегулировании украинского кризиса, передает ТАСС. В своем заявлении, опубликованном в социальной сети X, она отметила, что заверила президента Украины Владимира Зеленского в поддержке через гуманитарные проекты и готовности содействовать мирному процессу.

    Глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис ранее подчеркнул, что Швейцария видит свою роль в разрешении кризиса благодаря нейтралитету и усилиям по установлению мира. Швейцарские власти также заявили о своем участии в подготовке переговоров по прекращению огня на Украине, однако о новой мирной конференции пока речи не идет.

    Конференция по Украине уже проводилась в июне в швейцарском Бюргенштоке по инициативе Киева. Однако итоговое коммюнике не подписали ряд стран, среди которых Армения, Бразилия и Саудовская Аравия. России участие в конференции было отказано, и делегации многих стран-членов ООН также отсутствовали. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ее полным фиаско и отметила, что такие форумы не способствуют устойчивому миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет участвовать в «саммите мира» и следить за заявлениями Владимира Зеленского, считая их несущественными.

    Постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что организованная в Швейцарии конференция по Украине не учла интересы всех сторон конфликта и не способствовала диалогу, при том, что Россия даже не была приглашена.

    Готовность жителей Западной Европы поддерживать Украину «до победы» в конфликте с Россией за год снизилась, а число сторонников мирных переговоров выросло, свидетельствуют данные опроса YouGov, пишет The Guardian.

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    8 января 2025, 06:51 • Новости дня
    В Венесуэле задержали семь иностранных наемников

    Наемники из Украины и США задержаны в Венесуэле за подготовку терактов

    Tекст: Денис Тельманов

    В Венесуэле власти задержали семь иностранных наемников, трое из которых прибыли с Украины, по подозрению в подготовке терактов.

    Правоохранительные органы Венесуэлы задержали группу из семи иностранных наемников, подозреваемых в подготовке террористических актов, передает ТАСС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что среди задержанных трое прибыли с Украины, а также двое из США.

    «Только сегодня были пойманы семь иностранных наемников, в том числе двое из США. Они прибыли для осуществления террористических действий, направленных против мира в Венесуэле. Среди них двое колумбийских наемных убийц, которые были пойманы в разных регионах страны, и трое наемников, которые прибыли с Украины», – заявил Мадуро на встрече с участниками народного ополчения.

    Президент выразил уверенность, что задержанные в ближайшие часы дадут признательные показания. Ранее, с ноября по декабрь, в Венесуэле были задержаны 125 иностранных наемников из 25 стран. Эти усилия направлены на обеспечение безопасности и стабильности в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранные граждане из Азербайджана и Грузии были замечены в рядах сотрудников ТЦК в Одессе. Большинство раненых иностранных наемников, воевавших на стороне киевского режима, после лечения в Харькове предпочитали возвращаться домой, о чем заявил попавший в плен украинский санитар Евгений Набока.

    Российский военнослужащий спас британского наемника Дэвиса, который скрывался в блиндаже после ранения от атаки украинского беспилотника, вынеся его в безопасное место во время обстрела в районе Торецка.

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    8 января 2025, 22:52 • Новости дня
    Макгрегор предсказал конфронтацию США с Россией из-за Арктики

    Контроль США над Канадой и Гренландией угрожает конфликтом с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил о риске конфронтации США с Россией в случае контроля США над Канадой и Гренландией, что может обострить борьбу за арктические маршруты.

    Бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор выразил мнение, что установление контроля США над Канадой и Гренландией приведет к прямой конфронтации с Россией, передает ТАСС. Макгрегор подчеркнул, что такое развитие событий поставит США в конфликт с Россией, которая активно борется за господство над арктическими морскими путями.

    Макгрегор также высказал мнение, что наилучшим решением вопроса контроля в Арктике стало бы заключение договора, позволяющего свободный проход судов всех заинтересованных сторон. Он подчеркнул, что дипломатический путь может снять напряжение в регионе и предотвратить эскалацию конфликта между державами.

    Избранный президент США Дональд Трамп в рамках своих предвыборных заявлений неоднократно говорил о возможности превращения Канады в 51-й штат США. На этой неделе, выступая перед журналистами в своем поместье Мар-а-Лаго, он отказался дать гарантии, что не прибегнет к силовым методам или экономическому принуждению для решения вопросов, связанных с Панамским каналом и Гренландией. Ранее Трамп выражал намерение вернуть контроль над Панамским каналом и заявлял о возможности присоединения Гренландии, которая является датской автономией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Дании подчеркнул важность независимого решения гренландцев о будущем острова и отметил недопустимость вмешательства извне в этот процесс.

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что европейские лидеры выразили недоумение по поводу заявлений Дональда Трампа о возможности пересмотра границ в отношении Гренландии.

    Дональд Трамп не оставляет идею присоединения Гренландии к США, несмотря на категоричный отказ со стороны Копенгагена.

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    7 января 2025, 23:55 • Новости дня
    США сократили персонал ССО из-за нехватки финансирования

    Американские ССО сократили специалистов по психологическим операциям и разведке

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские Силы специальных операций сократили часть своего персонала из-за недофинансирования, включая специалистов по психологическим операциям и гражданским вопросам.

    Американские Силы специальных операций (ССО) столкнулись с необходимостью сократить часть своего персонала из-за нехватки финансирования, сообщает ТАСС.

    Помощник министра обороны США по специальным операциям и конфликтам малой интенсивности Кристофер Майер отметил, что бюджет ССО составляет около 14 млрд долларов. Однако, по его словам, этих средств недостаточно для выполнения всех задач, стоящих перед подразделением.

    Майер подчеркнул, что во время операций ССО часто получают поддержку от других родов войск, таких как ВВС, ВМС и сухопутные силы, что позволяет удерживать бюджет ССО на сравнительно низком уровне.

    Однако из-за нехватки финансирования пришлось отказаться от услуг специалистов по психологическим операциям, гражданским вопросам, а также сократить разведывательный персонал. Эти специалисты, по мнению Майера, играют важную роль в операциях, помогая понимать среду и воздействие на нее.

    Президент США Джо Байден в декабре утвердил оборонный бюджет страны на 2025 финансовый год в размере 895 млрд долларов. Тем не менее, бюджет ССО остался недостаточным для выполнения всех поставленных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские эксперты восхитились российской атомной подлодкой «Ясень-М», которая способна поражать цели на суше, воде и под водой благодаря своему ультра-тихому оснащению и вооружению, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон».

    Тысячи протестующих на Окинаве, включая губернатора, потребовали извинений и компенсаций от США за изнасилование 15-летней девушки американским военным в декабре прошлого года. Дональд Трамп в интервью Paris Match заявил о приоритетности урегулирования конфликта на Украине, отметив сложность ситуации по сравнению с другими кризисами в мире.


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    8 января 2025, 07:06 • Новости дня
    Эксперт предсказал поражение Украины без помощи США

    Без помощи США Украина потерпит поражение за 12-18 месяцев, считает эксперт

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский политолог Роберт Каган заявил, что без поддержки США Украина может проиграть в течение полутора лет, что представит серьезную проблему для новой администрации Дональда Трампа.

    Как пишет ТАСС, американский политолог Роберт Каган в статье для The Atlantic выразил мнение, что без дополнительной помощи США Украина может потерпеть поражение в течение 12-18 месяцев. По его словам, падение Украины было бы воспринято как провал США и их президента.

    Каган подчеркнул, что избранный вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс однажды выразил безразличие к судьбе Украины, и теперь американский народ должен решить, разделяет ли его мнение. Без значительных вливаний помощи Украина, по мнению Кагана, скорее всего, потерпит поражение в войне.

    Эксперт также отметил, что Украина столкнется с полным поражением и потерей суверенитета, что станет серьезной проблемой для избранного президента Дональда Трампа. Трамп обещал быстро завершить войну, но теперь стоит перед сложным выбором между признанием стратегического поражения и увеличением поддержки Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны назначат ответственных за поставки для Украины по восьми военным направлениям, включая ВВС и артиллерию, с координацией внутри каждой коалиции из стран НАТО.

    Администрация Дональда Трампа не изменит международную военную помощь Украине, как заявил Пентагон. Избранный президент США Дональд Трамп выразил поддержку позиции России, выступающей против вступления Украины в НАТО, во время выступления в своей резиденции в Мар-а-Лаго.

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    8 января 2025, 22:22 • Новости дня
    Испанская принцесса Леонор приступила к морской подготовке на паруснике

    Принцесса Леонор приступила к полугодовой морской подготовке на паруснике ВМС Испании

    Tекст: Денис Тельманов

    Принцесса Леонор, наследница испанского престола, отправилась в шестимесячный круиз на учебном паруснике ВМС Испании, который стартовал из порта Кадиса и пройдет через ряд стран Латинской Америки и США.

    Принцесса Леонор, наследница испанского престола, начала морскую подготовку на борту учебного парусника ВМС Испании, сообщает EFE. Эта морская экспедиция рассчитана на шесть месяцев и проходит через Бразилию, Уругвай, Чили, Перу, Панаму, Колумбию, Доминиканскую Республику и Соединенные Штаты.

    Учебный круиз стартовал из порта Кадиса, а закончится в Нью-Йорке, откуда Леонор вернется в Испанию самолетом. Это уже 97-е плавание судна, на котором ранее проходили обучение ее отец, король Филипп VI, и дед, король Хуан Карлос I.

    Король Филипп VI подчеркнул важность этого этапа в подготовке своей дочери. Родители принцессы, король Филипп и королева Летисия, присутствовали в порту Кадиса, чтобы проводить ее в это длительное путешествие.

    До этого Леонор завершила начальный курс военной подготовки в Военно-морской школе Марина в Понтеведре. После морской экспедиции она планирует продолжить обучение в Академии ВВС Испании в Сан-Хавьере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двоюродная сестра короля Испании Филиппа VI принцесса Мария Тереза Бурбон-Пармская умерла от коронавируса на 87-м году жизни, сообщил ее брат Сикст-Генрих Бурбон-Пармский.

    Испанская прокуратура намерена предъявить обвинение в нарушении налогового законодательства отставному королю Хуану Карлосу, несмотря на защиту, организованную монарху адвокатами из парламента Испании.

    Во время визита в пострадавший от наводнений город Пайпорта король Испании Филипп VI столкнулся с негодованием местных жителей, которые забросали его свиту грязью и выкрикивали обвинения.

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    9 января 2025, 01:22 • Новости дня
    Российский дрон уничтожил британского наемника в Запорожской области

    Британский наемник Уоддингтон погиб в Запорожской области от удара БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший британский военнослужащий Джейк Уоддингтон, служивший наемником в составе ВСУ, погиб в Запорожской области после удара беспилотника.

    Газета The Daily Telegraph сообщила о ликвидации бывшего британского военнослужащего Джейка Уоддингтона в Запорожской области. Он погиб в результате атаки российского беспилотника, находясь в рядах наемников Вооруженных сил Украины.

    Джейк Уоддингтон, которому было 34 года, более года служил на Украине в качестве иностранного наемника. Он приехал в Великобританию в ноябре для обновления паспорта, но вскоре вернулся на Украину, несмотря на возражения родных. Уоддингтон занимал должность командира одного из подразделений.

    Ранее он служил во втором батальоне королевского английского полка британской армии, но вынужден был оставить службу после эпилептического припадка. Позже он пытался восстановиться в военной службе через Королевскую военную академию в Сандхерсте, но был уволен по состоянию здоровья после повторного приступа.

    После второго инцидента Уоддингтон оказался в Польше, где работал волонтером по помощи животным из Украины. Затем он вступил в ряды наемников ВСУ, желая участвовать в конфликте. Его бывший сослуживец, Роберт Кларк, отметил, что Уоддингтон сам изучил русский язык и понимал украинский еще до службы в армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Рогов сообщил, что ВСУ трансформировались в армию наемников, действующую за пределами Украины и выполняющую террористические задачи.

    В Венесуэле власти задержали семь иностранных наемников, трое из которых прибыли с Украины, по подозрению в подготовке терактов.

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    8 января 2025, 23:19 • Новости дня
    В Белгороде обломки сбитого БПЛА повредили дом

    Обломки сбитого беспилотника повредили крышу дома в Белгороде

    Tекст: Денис Тельманов

    В Белгороде обломки одного из сбитых беспилотников пробили крышу и потолок многоквартирного дома, пострадавших нет.

    Как сообщает ТАСС, в Белгородской области были сбиты несколько беспилотников. При падении обломков одного из них в многоквартирном доме в Белгороде оказалась пробита крыша и поврежден потолок в одной из квартир. Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

    «По предварительной информации, никто не пострадал. В Белгороде в результате падения обломков одного из сбитых беспилотников в многоквартирном доме пробита кровля и поврежден потолок в одной квартире», – отметил Гладков в своем телеграм-канале.

    В настоящее время ведутся работы по устранению повреждений, и ситуация находится под контролем местных властей. Гладков подчеркнул, что все службы оперативно отреагировали на происшествие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Левобережном районе Воронежа эвакуировали жителей дома после обнаружения обломков беспилотных летательных аппаратов, в Ростовской области обломки беспилотников упали в Таганроге и Новобессергеновке, причинив повреждения имуществу, но обошлось без пострадавших, а в результате ночной атаки беспилотников на Ростовскую область семилетний ребенок получил ранение, обломки повредили жилой дом в Неклиновском районе.

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    8 января 2025, 06:26 • Новости дня
    ПВО сбили пять дронов в Ростовской и три в Брянской областях

    БПЛА атаковали Ростовскую и Брянскую области, пострадавших и разрушений нет

    Tекст: Денис Тельманов

    В Ростовской и Брянской областях средства противовоздушной обороны успешно уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов, предотвращая жертвы и разрушения, а также в Саратове и Энгельсе ночью была зафиксирована массированная атака.

    Средства противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов в Ростовской области, сообщает ТАСС. Врио губернатора Юрий Слюсарь заявил об этом в своем телеграм-канале. По его словам, атака произошла ночью в Миллеровском, Чертковском и Азовском районах. Пострадавших, погибших и разрушений на земле не зафиксировано.

    «В Ростовской области силы и средства ПВО уничтожили этой ночью пять БПЛА. Вражеская атака была отражена», – говорится в сообщении. Оперативные службы продолжают работу на местах инцидентов, чтобы гарантировать безопасность граждан.

    В этот же день стало известно об аналогичном инциденте в Брянской области. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО РФ сбили три вражеских беспилотника. Здесь также обошлось без пострадавших и разрушений, оперативные службы проводят проверку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Энгельсе Саратовской области обломки сбитых беспилотных летательных аппаратов попали на промышленный объект, где работают пожарные и экстренные службы.

    В Белгородской области системой ПВО были сбиты несколько вражеских беспилотников, в результате чего пострадавших нет, однако поврежден частный дом. Российская противовоздушная оборона сбила украинский беспилотник над Белгородской областью вечером во вторник.

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    8 января 2025, 05:02 • Новости дня
    США расширили экспорт ракетных технологий для союзников по AUKUS

    Белый дом сообщил об изменении политики экспорта ракетных технологий США

    Tекст: Денис Тельманов

    США скорректировали контроль экспорта ракетных технологий, расширив доступ для союзников, таких как Великобритания и Австралия, входящие в блок AUKUS.

    США изменили свою политику в области экспорта ракетных технологий, предоставив больше доступа своим союзникам, сообщает РИА «Новости». Эти шаги направлены на укрепление общих оборонных целей с близкими союзниками и реализацию партнерства, известного как AUKUS. В заявлении Белого дома подчеркивается, что при этом США сохранят свою лидирующую роль в международной политике нераспространения и экспортного контроля.

    Изменения в политике были внедрены 3 января, когда президент США Джо Байден подписал меморандум по национальной безопасности. Этот документ модернизирует политику экспорта ракетных технологий, чтобы сделать их более доступными для таких партнеров, как Британия и Австралия. Эти страны входят в блок AUKUS, который был создан для укрепления оборонных связей между участниками.

    Администрация США подчеркнула, что изменения позволяют проявлять большую гибкость в рассмотрении каждого отдельного случая экспорта ракетных технологий. В список технологий, которые могут быть экспортированы, включены определенные военные ракеты 1-й категории, беспилотные летательные аппараты и системы космических ракет-носителей. Эти технологии могут передаваться партнерам с сильными системами экспортного контроля.

    Режим контроля за ракетными технологиями (Missile Technology Control Regime) представляет собой неформальное объединение 35 стран, включая США и Россию. Его основная цель – контроль над распространением ракетных технологий и предотвращение их попадания в руки государств, которые могут использовать их в разрушительных целях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США начали поставлять Украине оружие задолго до начала специальной военной операции, начиная с осени 2021 года, включая зенитные и противотанковые комплексы.

    В рамках нового пакета военной помощи США отправят Украине оружие на сумму 1,25 млрд долларов, что включает боеприпасы для HIMARS и системы Javelin. Президент США Джо Байден рассматривал варианты удара по иранским ядерным объектам на встрече с советниками.

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