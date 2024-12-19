ЗРК «Панцирь-СМД-Е» впервые продемонстрировали за рубежом

ЗРК «Панцирь-СМД-Е» впервые продемонстрировали за границей

Tекст: Дмитрий Зубарев

В рамках выставки Vietnam Defence Expo 2024 в Ханое холдинг «Высокоточные комплексы» представил зенитный ракетный комплекс «Панцирь-СМД-Е», сообщает ТАСС. Это первая демонстрация данного комплекса за пределами России. Выставка проводится под эгидой «Рособоронэкспорта», и «Панцирь-СМД-Е» стал одним из ключевых экспонатов.

Комплекс «Панцирь-СМД-Е» предназначен для защиты промышленных и административных объектов. Его главная задача – отражение массированных атак дронов, осуществляемых на средней и малой дальности. Новый ЗРК способен автоматически обнаруживать и поражать воздушные цели, а также оценивать эффективность стрельбы без участия человека.

На форуме «Армия-2024» «Панцирь-СМД-Е» уже был представлен как новая модификация комплекса, специально разработанная для противодействия современным угрозам с воздуха. В отличие от предыдущих версий, он оснащен мини-ракетами и не имеет пушечного вооружения. Основное предназначение комплекса – оборона стратегически важных объектов от авиационных ударов, что делает его актуальным в условиях нарастающей угрозы со стороны беспилотных летательных аппаратов.

Представители холдинга подчеркнули, что «Панцирь-СМД-Е» является передовой разработкой, которая отвечает всем современным требованиям к системам ПВО. Выставка во Вьетнаме стала первой зарубежной площадкой, где можно оценить возможности этого комплекса в действии.

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