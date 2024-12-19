  • Новость часаПодозреваемого в убийстве генерала Кириллова доставили на место теракта
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа «играет в бисер» от безысходности

    Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.

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    Илья Ухов Илья Ухов Башкирам стоит помнить настоящих героев

    Скандал вокруг имперского флага в Башкирии напомнил о важности исторического просвещения в республике для укрепления общероссийской гражданской идентичности и чувства сопричастности к истории России.

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    Станислав Смагин Станислав Смагин Донбасская девочка, возвращайся домой!

    Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.

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    19 декабря 2024, 11:33 • Новости дня

    ЗРК «Панцирь-СМД-Е» впервые продемонстрировали за рубежом

    ЗРК «Панцирь-СМД-Е» впервые продемонстрировали за границей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Холдинг «Высокоточные комплексы» впервые представил за рубежом зенитный ракетный комплекс «Панцирь-СМД-Е» на выставке Vietnam Defence Expo 2024 в Ханое, где показал новейшие возможности защиты от беспилотников.

    В рамках выставки Vietnam Defence Expo 2024 в Ханое холдинг «Высокоточные комплексы» представил зенитный ракетный комплекс «Панцирь-СМД-Е», сообщает ТАСС. Это первая демонстрация данного комплекса за пределами России. Выставка проводится под эгидой «Рособоронэкспорта», и «Панцирь-СМД-Е» стал одним из ключевых экспонатов.

    Комплекс «Панцирь-СМД-Е» предназначен для защиты промышленных и административных объектов. Его главная задача – отражение массированных атак дронов, осуществляемых на средней и малой дальности. Новый ЗРК способен автоматически обнаруживать и поражать воздушные цели, а также оценивать эффективность стрельбы без участия человека.

    На форуме «Армия-2024» «Панцирь-СМД-Е» уже был представлен как новая модификация комплекса, специально разработанная для противодействия современным угрозам с воздуха. В отличие от предыдущих версий, он оснащен мини-ракетами и не имеет пушечного вооружения. Основное предназначение комплекса – оборона стратегически важных объектов от авиационных ударов, что делает его актуальным в условиях нарастающей угрозы со стороны беспилотных летательных аппаратов.

    Представители холдинга подчеркнули, что «Панцирь-СМД-Е» является передовой разработкой, которая отвечает всем современным требованиям к системам ПВО. Выставка во Вьетнаме стала первой зарубежной площадкой, где можно оценить возможности этого комплекса в действии.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Россия улучшает оружие для спецоперации.

    19 декабря 2024, 06:32 • Новости дня
    Ростовская область подверглась атаке беспилотников и ракет

    Атака дронов и ракет на Ростовскую область вызвала пожар на заводе в Новошахтинске

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ночной атаки на Ростовскую область более 30 беспилотников и три ракеты повредили объекты, вызвав пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов.

    Как сообщает ТАСС, минувшей ночью Ростовская область столкнулась с массированной атакой, в которой были задействованы более 30 беспилотников и три ракеты. По словам врио губернатора Юрия Слюсаря, в результате атаки один человек пострадал от падения обломков беспилотника.

    «Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной атаке врага, который использовал для этого более трех десятков БПЛА и три ракеты. Силы противовоздушной обороны были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска. Большая часть воздушных целей была нейтрализована», – сообщил Слюсарь.

    Атака украинских беспилотных аппаратов привела к возгоранию на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. На месте происшествия работают аварийно-спасательные подразделения, информация о пострадавших уточняется. Анализ причин и последствий атак продолжается, власти предпринимают меры для предотвращения дальнейших инцидентов и обеспечения безопасности региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ночной атаки украинских БПЛА в Белгородской области повреждены дома, заборы и автомобили, а также пострадало сельхозпредприятие; в Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку из 10 ракет, выпущенных вооруженными силами Украины, обошлось без жертв, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь; средства ПВО России за ночь уничтожили четыре украинских беспилотника, которые пытались атаковать объекты в Белгородской, Брянской и Курской областях.

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    18 декабря 2024, 14:39 • Новости дня
    ВКС России пополнились новым соединением в 2024 году

    Начальник Генштаба сообщил о формировании в 2024 году нового соединения ВКС России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В 2024 году в России сформировано новое соединение Воздушно-космических сил и восстановлены Московский и Ленинградский военные округа, а также созданы две общевойсковые армии, армейский корпус и 16 соединений в Сухопутных войсках.

    Новое соединение Воздушно-космических сил Российской Федерации было сформировано в 2024 году, передает ТАСС. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе брифинга для военных атташе иностранных государств. Он отметил, что это было сделано для повышения возможностей системы воздушно-космической обороны страны.

    Кроме того, в 2024 году в Сухопутных войсках России также произошли значительные изменения. Официально были сформированы два военных округа – Московский и Ленинградский. Помимо этого, созданы две общевойсковые армии, армейский корпус и 16 новых соединений.

    Эти изменения свидетельствуют о масштабной реорганизации и укреплении Вооруженных сил России. Валерий Герасимов подчеркнул, что такие шаги предпринимаются для усиления оборонной способности и ответа на современные вызовы в области безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил создать в российских войсках единый информационный контур, объединяющий средства разведки и поражения на разных уровнях управления, министр обороны Андрей Белоусов подчеркнул важность завершения формирования Московского и Ленинградского военных округов, объясняя это ответом на расширение НАТО к границам страны.

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    18 декабря 2024, 16:16 • Видео
    Украина готовит новое наступление?

    Некоторые аналитики ожидают от ВСУ новой попытки наступления, в том числе и через «старую» госграницу, как это было в Курской области. Якобы для этого создан специальный «кулак» из новых бригад, в который передана военная техника, помеченная квадратами. Заявляется, что атака состоится перед новогодними праздниками или сразу после них. Чему верить?

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    18 декабря 2024, 14:14 • Новости дня
    Герасимов сообщил о передислокации войск НАТО к границам России

    Валерий Герасимов сообщил о передислокации войск НАТО и США к границам России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что в рамках учений Steadfast Defender НАТО переместила значительные силы, включая американские войска, к границам России и развернула на острове Борнхольм ракетный комплекс «Дарк Тифон».

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил о передислокации НАТО значительных контингентов войск, включая американские, к российским границам, сообщает ТАСС. Это произошло в рамках учений Steadfast Defender. Герасимов подчеркнул, что на датском острове Борнхольм была развернута пусковая установка из состава мобильного ракетного комплекса «Дарк Тифон», дальность действия которого составляет 2400 км.

    Герасимов отметил, что подобные действия не способствуют повышению безопасности в Европе, особенно для новых членов НАТО, таких как Финляндия и Швеция. Россия, в свою очередь, в рамках стратегического сдерживания внимательно отслеживает все учения НАТО. Военно-морской флот России выполняет задачи по боевой службе, а также занимается поиском иностранных подводных лодок и слежением за корабельными группировками НАТО.

    По словам Герасимова, количество военных учений НАТО у российских границ возросло до 40 в год, что свидетельствует об увеличении активности альянса. На постоянной основе вблизи российских границ размещены многочисленные воинские контингенты. Герасимов отметил, что Финляндия и Швеция стали полноправными членами НАТО, в результате чего общее число участников альянса достигло 32.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что страны Запада сами доводят отношения с Россией до красной черты, а затем начинают пугать свое население «российской угрозой». Газета также сообщала, что «Орешник» в Белоруссии уравновесит численное превосходство НАТО в Европе. Финляндия заявила о готовности к производству мин при выходе из Оттавской конвенции.

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    19 декабря 2024, 02:36 • Новости дня
    Небензя обвинил НАТО в двойных стандартах по КНДР

    Небензя указал на неконфронтационный характер договора России с КНДР

    Tекст: Денис Тельманов

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя раскритиковал НАТО за двойные стандарты в отношении сотрудничества Москвы с КНДР, подчеркнув, что это партнерство носит оборонительный характер.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о неконфронтационном характере сотрудничества Москвы с Пхеньяном, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что договор между Россией и КНДР, ратифицированный 12 ноября, носит оборонительный характер и направлен на поддержание стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.

    Небензя отметил, что российское сотрудничество с КНДР не направлено против третьих стран и не представляет угрозы для государств региона. Дипломат задался вопросом, почему НАТО, позиционируя себя как оборонительный союз, выражает беспокойство по поводу российско-корейского договора, тем самым указывая на двойные стандарты в трактовке международных норм.

    Москва, по словам Небензи, намерена продолжать развивать отношения с Пхеньяном в соответствии с международным правом. Это партнерство включает военную сферу и основывается на принципах равноправного и стратегического сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предупредил о возможных катастрофических последствиях из-за усиления Вашингтоном силового давления на ядерные державы, такие как Россия, Китай и КНДР, в стремлении к глобальному доминированию. МИД КНДР назвал реакцию Запада на сотрудничество с Россией примером его эффективности для обеспечения глобального паритета и защиты мира. В отношении 11 физических и 15 юридических лиц вводятся санкции в связи с их причастностью к якобы «незаконному военному сотрудничеству» России и КНДР или ракетно-ядерной программе Северной Кореи, сообщил МИД Республики Корея.

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    19 декабря 2024, 00:18 • Новости дня
    МИД КНДР назвал страны Запада «сворой гангстеров» из-за заявления G7

    МИД КНДР заявил об эффективности сотрудничества с Россией для сдерживания Запада

    Tекст: Денис Тельманов

    МИД КНДР назвал реакцию Запада на сотрудничество с Россией примером его эффективности для обеспечения глобального паритета и защиты мира.

    Как сообщает ТАСС, представитель Министерства иностранных дел КНДР заявил, что истерия США и стран Запада по поводу сотрудничества между КНДР и Россией свидетельствует об эффективности этого взаимодействия для обеспечения паритета сил. Также отмечается, что это сотрудничество способствует сдерживанию агрессивных действий Вашингтона и его союзников.

    ЦТАК привело слова представителя КНДР: «Истерия враждебных сил в отношении корейско-российских отношений свидетельствует, что укрепленное взаимодействие между независимыми суверенными государствами очень эффективно для обеспечения паритета сил, необходимых для сдерживания расширения США и Западом злобных сил, для защиты глобального мира и безопасности».

    МИД КНДР подчеркнул, что страна намерена продолжать защищать свои законные права как суверенное государство и прилагать усилия для поддержания мира и безопасности в регионе и на планете.

    Кроме того, Пхеньян выразил открытый протест против заявления G7 и ряда стран Запада, которое, по мнению МИД КНДР, искажает суть нормальных отношений между КНДР и Россией. В ведомстве отметили, что враждебные действия США и их союзников представляют собой угрозу для глобального мира и безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предупреждал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков о возможных катастрофических последствиях из-за наращивания Вашингтоном силового давления на ядерные державы, такие как Россия, Китай и КНДР. Правительство Японии заявило о возможности введения санкций против России и КНДР из-за предполагаемого военного сотрудничества между этими странами, о чем сообщал министр иностранных дел Такэси Ивая. МИД Республики Корея сообщил о введении санкций в отношении 11 физических и 15 юридических лиц в связи с их причастностью к якобы «незаконному военному сотрудничеству» России и КНДР или ракетно-ядерной программе Северной Кореи.

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    19 декабря 2024, 06:56 • Новости дня
    Началась проверка законности нахождения исполнителя теракта против Кириллова в России

    Силовики начали проверку законности нахождения в России исполнителя теракта, убившего генерала Кириллова

    Tекст: Денис Тельманов

    Следователи выясняют, как вероятный исполнитель теракта, в результате которого погиб генерал Кириллов, попал в Россию и законно ли он находился на территории страны.

    Как передает РИА «Новости», правоохранительные органы России занимаются проверкой законности нахождения в стране предполагаемого исполнителя теракта, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник. Информация об этом поступила из источников в правоохранительных структурах.

    ЧП произошло на Рязанском проспекте в Москве во вторник, 17 декабря, около 6:00. Взрыв произошел во дворе жилого дома, когда Кириллов и его помощник, майор Илья Поликарпов, выходили на улицу. Согласно предварительным данным, бомба была заложена в самокат, стоящий у подъезда.

    В ходе расследования было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Теракт», «Незаконный оборот оружия, боеприпасов». На следующий день после ЧП был задержан подозреваемый, гражданин Узбекистана, который, как выяснилось, прибыл в Москву для подготовки теракта по заданию украинских спецслужб. Мужчина сообщил, что за выполнение этого задания ему обещали 100 тыс. долларов и возможность выезда в одну из стран Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия ответит на теракт, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов и его помощник, заявил глава комитета Госдумы Леонид Слуцкий. Президент Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. МВД Узбекистана сообщило об отсутствии информации о задержанном в Москве гражданине Узбекистана, подозреваемом в причастности к теракту, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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    19 декабря 2024, 02:48 • Новости дня
    Офис Зеленского отказался прокомментировать данные о лазерном оружии

    Подоляк отказался обсуждать сообщения о лазерном оружии у Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк отказался обсуждать сообщения о наличии у Украины лазерного оружия, отметив, что говорить об оружии следует только при его проверенной эффективности.

    Как сообщает ТАСС, Михаил Подоляк, советник главы офиса Владимира Зеленского, заявил о нежелании комментировать информацию о появлении у Украины лазерного оружия. По его мнению, обсуждение военных возможностей должно проводиться только тогда, когда они доказали свою эффективность на поле боя.

    Ситуация начала развиваться после того, как 16 декабря командующий Силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский заявил, что Украина якобы стала пятой страной в мире, имеющей на вооружении лазерное оружие под кодовым названием «Трезубец». По его словам, система способна сбивать цели на высоте более двух километров. Однако подробности об этой системе не были предоставлены.

    Тем временем, украинский эксперт Сергей Згурец усомнился в заявлениях о наличии у Украины лазерного оружия. Он отметил, что разработки в этой области на Украине до сих пор находятся на стадии научных исследований. Згурец подчеркнул, что подобные системы разрабатываются мировыми лидерами, такими как США, Британия и Германия, уже многие годы, и о реальных достижениях должен был бы объявить лично Владимир Зеленский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская армия впервые применила лазерное оружие на бронеавтомобиле для уничтожения дронов. США выбрали радиоэлектронные и киберсредства для защиты объектов от дронов, отказавшись от лазеров и артиллерии из-за риска сопутствующего ущерба. Ведущие оборонные компании, такие как RTX и QinetiQ, активно инвестируют в разработку лазерного оружия, способного противостоять недорогим беспилотникам и ракетам, что становится все более актуальным для мировых военных стратегов.

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    18 декабря 2024, 15:56 • Новости дня
    В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области

    В Минобороны сообщили о ликвидации 210 боевиков ВСУ за сутки в Курской области

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские войска продолжают освобождать Курскую область, уничтожив значительные силы противника и технику в районе ряда населенных пунктов, включая Александрию и Викторовку.

    Группировка войск «Север» нанесла удар по формированиям различных украинских бригад и батальонов в множестве населенных пунктов, таких как Александрия, Викторовка, Дарьино и др. Действия Российской армии направлены на поражение украинских подразделений с помощью авиации и артиллерии, сообщает Минобороны России.

    В результате боевых действий в течение суток ВСУ понесли значительные потери. Уничтожены более 210 военнослужащих, два танка, несколько боевых машин и бронетранспортеров, а также артиллерийские установки и пусковая установка реактивной системы залпового огня хорватского производства. Потери техники включают пусковую установку RAK-SA-12, орудие Д-20 и гаубицу Д-30.

    За все время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла более 41 870 военнослужащих и значительное количество техники, включая 244 танка, десятки бронемашин, артиллерийских орудий и пусковых установок. Среди уничтоженных систем – 11 HIMARS и шесть MLRS производства США. Операция по уничтожению украинских формирований продолжается, российские силы наносят удары по противнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, СКР возбудил уголовное дело против Лукаша Рибейру ди Жезуса из Бразилии по подозрению в наемничестве и убийстве двух российских военнослужащих в Курской области. Военнослужащий ВСУ Александр Терези обвинил командование в обмане при отступлении на Курском направлении, указывая на оставшуюся без поддержки часть.

    Российские войска остановили продвижение ВСУ в Курской области, нанеся потери противнику более чем в 42 тыс. человек и сотен единиц техники, как сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

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    19 декабря 2024, 04:24 • Новости дня
    Физический пуск реакторов крейсера «Адмирал Нахимов» запланировали до конца года

    Tекст: Денис Тельманов

    Физический пуск двух реакторов тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» проекта 11442М планируется провести в третьей декаде декабря, до завершения года, после операции по размагничиванию корпуса.

    Физический пуск реакторов крейсера «Адмирал Нахимов» планируется в третьей декаде декабря, пишет ТАСС. Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Операция по размагничиванию корпуса крейсера должна завершиться до начала пуска.

    На Международном военно-морском салоне «Флот-2024» стало известно, что на осень 2024 года запланирован физический пуск реакторов, а также отрыв крейсера от пирса. Заводские ходовые испытания предполагается начать летом 2025 года, за которыми последуют государственные испытания.

    Другой источник отметил, что передача крейсера после завершения испытаний ожидается в 2026 году. Генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко ранее заявлял, что «Адмирал Нахимов» будет способен выполнять задачи в любых условиях и прослужит минимум 30 лет.

    Крейсер находится в ремонте с 1999 года, а активные работы начались в 2013 году. Модернизация значительно увеличила его ударную мощь. Крейсер будет оснащен десятью универсальными стрельбовыми комплексами для крылатых ракет «Калибр-НК» и «Оникс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крейсер «Адмирал Нахимов» вышел на заводские ходовые испытания после модернизации, начатой в 2013 году, с целью усиления его мощи и оснащения новым вооружением. Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 11442М будет передан Военно-морскому флоту в 2026 году, как сообщил источник в ходе Международного военно-морского салона «Флот-2024».

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    18 декабря 2024, 23:52 • Новости дня
    Польша почти исчерпала ресурсы для военной помощи Украине

    Польша приблизилась к ограничениям военной помощи Украине из-за нехватки ресурсов

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы Минобороны Польши Павел Залевский отметил, что страна приближается к пределу своих возможностей в оказании военной помощи Украине, но продолжает ее поддерживать.

    Замглавы Минобороны Польши Павел Залевский заявил в эфире радиостанции Radio Zet, что Польша практически исчерпала свои возможности в плане военной помощи Украине, сообщает ТАСС. Он подчеркнул: «Я считаю, что мы дали все, что могли. Мы поддерживаем и будем поддерживать Украину, однако, можно сказать, что мы приближаемся к крайней отметке и упираемся в стену».

    Залевский также опроверг слухи о передаче Украине истребителей МиГ-29, подчеркнув, что такой вопрос не стоит на повестке дня. По его словам, для передачи самолетов необходимо получить адекватную замену и усилить позицию Польши.

    Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с Владимиром Зеленским во Львове заявил о завершении формальностей по 45-му пакету военной помощи на сумму 100 млн евро. Он также сообщил о планах отправки 46-го транша в январе, но отметил, что у Варшавы осталось мало возможностей для продолжения военных поставок.

    С февраля 2022 года Польша предоставила Украине военную помощь на более чем 14 млрд злотых, что составляет около 3,23 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько европейских стран рассматривают возможность отправки на Украину контингента из 100 тыс. военных, а премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил поддержку Украины, но отметил, что Польша не может «отдать все».

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    19 декабря 2024, 05:19 • Новости дня
    Пленный ВСУ: Украинские военные убили двух жителей в Курской области

    Украинские военные расстреляли двух мирных жителей Курской области по приказу командира

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащий Украины рассказал, что по приказу командира двое мирных жителей были расстреляны в Курской области, согласно его показаниям под допросом.

    Украинские военные расстреляли двух мирных жителей в Курской области, сообщает ТАСС. Об этом рассказал взятый в плен военнослужащий вооруженных сил Украины Максим Марченко. Он заявил, что приказ поступил от командира их взвода после того, как они заняли позиции в населенном пункте.

    Марченко отметил, что их командир, известный под прозвищем Тайсон, отдал распоряжение расстреливать всех, кто разговаривает на русском языке. Он также добавил: «Я знаю, что убили двоих человек». Его показания были записаны на видео, которое находится в распоряжении ТАСС.

    Дополнительно, ранее военнослужащий ВСУ Артур Пломбирус, также находящийся в плену, сообщил, что получил приказ от украинского командования переодеваться в российскую военную форму и устраивать нападения на мирных жителей Курской области. Видеозапись с его признанием предоставлено Министерством обороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жительница Суджи в Курской области сообщила, что украинские военные попытались дважды изнасиловать ее 14-летнюю дочь, но обе попытки были предотвращены благодаря ее бдительности и решительности. Более ста мирных жителей города Селидово в ДНР погибли при отходе вооруженных сил Украины, сообщил председатель Международного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев. В Курской области украинские боевики убили 21-летнюю девушку-волонтера и водителя, которые развозили обеды местным жителям.

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    19 декабря 2024, 01:36 • Новости дня
    Суд запланировал передать имущество экс-замглавы Минобороны в собственность России

    ТАСС сообщил о возможности передачи арестованного имущества Тимура Иванова в собственность России

    Tекст: Денис Тельманов

    Автомобили и недвижимость бывшего замминистра обороны Тимура Иванова могут стать собственностью РФ после обвинительного приговора, согласно судебным документам, передает ТАСС.

    Как сообщает ТАСС, имущество бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в коррупции, может быть передано в собственность Российской Федерации в случае его обвинительного приговора. Судебные документы указывают на возможность конфискации автомобилей, недвижимости и других активов Иванова на основании статьи 104.1 УК РФ о принудительном изъятии собственности, полученной в результате преступлений.

    На имущество Иванова и его близких был наложен арест вскоре после возбуждения уголовного дела. В настоящее время срок ареста продлен до конца марта 2025 года. Среди арестованного имущества 23 автомобиля, 11 земельных участков, катер, объекты недвижимости и банковские счета.

    В отношении Иванова возбуждено три уголовных дела. Первое касается растраты 200 млн рублей при покупке паромов для Керченской переправы. Второе дело связано с растратой свыше 3 млрд рублей банка «Интеркоммерц». Иванов также обвиняется в получении взятки на сумму 1 млрд 185 млн рублей. Сам бывший замминистра отрицает обвинения и выражает готовность к сотрудничеству с правоохранительными органами, чтобы доказать свою невиновность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Басманный суд Москвы продлил арест имущества бывшего заместителя главы Минобороны Тимура Иванова, включая его недвижимость и автомобили, до конца марта 2025 года. В уголовном деле против Тимура Иванова, обвиняемого в растрате 200 млн рублей и получении взятки в размере 1 млрд 185 млн рублей, могут появиться новые эпизоды, связанные с прежними и потенциально новыми преступлениями. Элитный автомобиль Rolls-Royce Ghost, стоимостью более 10 млн рублей, был арестован в рамках дела бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова, следует из судебных документов.

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    19 декабря 2024, 04:49 • Новости дня
    Стало известно о подготовке встречи Исибы и Трампа до инаугурации

    ТАСС сообщил о готовности Трампа встретиться с Исибой до инаугурации в январе 2024 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Японии Сигэру Исиба рассматривает возможность встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации, но в Токио опасаются, что это может привести к нежелательным обязательствам, таким как увеличение расходов на оборону.

    Как сообщает ТАСС, премьер-министр Японии Сигэру Исиба может встретиться с Дональдом Трампом в период с 13 по 19 января до инаугурации нового президента США. Источники газеты «Иомиури» утверждают, что Трамп предложил провести встречу в это время. Однако японское правительство считает визит более предпочтительным после инаугурации, чтобы избежать возможных дополнительных обязательств, которые могут возникнуть при встрече до официального вступления Трампа в должность.

    Японские власти опасаются, что поспешность в переговорах может привести к нежелательным последствиям, таким как увеличение доли Японии в расходах на оборону. Источник в правительстве Японии отметил, что на данный момент нет неотложных вопросов, требующих срочного обсуждения с США. Несмотря на это, Токио начал изучать возможность визита Исибы в США в январе.

    Ранее, в ноябре, Исиба планировал встречу с Трампом во время своей поездки в Перу и Бразилию, но тогда ему было отказано из-за юридических ограничений для встреч с иностранными лидерами до инаугурации. Тем временем, 16 декабря, Трамп провел встречу с Акиэ Абэ, вдовой экс-премьера Японии Синдзо Абэ, подчеркнув близость отношений между лидерами двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник по национальной безопасности Японии Акихиса Нагасима заявил, что Япония должна подготовиться к возможным тарифам, которые Дональд Трамп планирует ввести против Китая, Канады и Мексики. В третьем квартале этого года Китай и Япония избавились от значительной доли американских облигаций, что связано с изменениями в политике США и снижением ставки ФРС. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в выступлении перед парламентом не упомянул поддержку Украины и санкции против России, сосредоточив внимание на мирном договоре с Россией.

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    19 декабря 2024, 08:35 • Новости дня
    ЦРУ оценило танк Т-34 как технически передовой для своего времени

    ЦРУ в 1951 году оценило технический уровень танка Т-34 как предельно высокий

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Эксперты американской фирмы Chrysler в 1951 году по заказу ЦРУ провели техническую оценку советского танка Т-34 и признали его технический уровень предельно высоким, сравнив его характеристики с американскими стандартами.

    В 1951 году эксперты американской фирмы Chrysler провели исследование трофейного танка Т-34-85, который оценивали по стандартам американской промышленности и технологиям, сообщает РИА «Новости».

    Этот отчет был подготовлен по заказу ЦРУ США. Эксперты отметили использование высоколегированной стали и высококачественных материалов, которые, по их словам, в некоторых случаях превосходили используемые в американских танках.

    В отчете отмечалась простота конструкции, которая позволяла членам экипажа, обладающим средними навыками в механике, производить ремонт. Важным аспектом также была оценка технических усовершенствований танка, направленных на повышение его характеристик и продление срока службы, а не на упрощение или удешевление производства.

    Историк и научный редактор «Уралвагонзавода» Сергей Устьянцев подчеркнул, что американцы оценивали «тридцатьчетверку» на уровне технологий середины XX века, отмечая, что она соответствовала наивысшим мировым стандартам. Для Советского Союза это означало технологический скачок, несмотря на потерю половины промышленности в первый год Великой Отечественной войны и остановку основных довоенных танковых заводов.

    Техническая мощь танка Т-34 была достигнута благодаря уникальной системе поточно-конвейерного производства в Нижнем Тагиле, что обеспечило Советской армии значительное превосходство в количестве танков. В совокупности производственные и научно-технические достижения Урала стали эталоном для всех заводов Наркомата танковой промышленности СССР.

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    19 декабря 2024, 01:51 • Новости дня
    Президент Хорватии отказался отправлять солдат на Украину

    Зоран Миланович исключил участие хорватских солдат в украинском конфликте

    Tекст: Денис Тельманов

    Хорватия не станет отправлять своих военнослужащих на Украину, даже если будет создан европейский контингент для участия в миротворческой миссии.

    Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Хорватия не намерена отправлять своих солдат на Украину, даже если европейские страны создадут военный контингент для участия в миротворческой миссии. Как сообщает ТАСС, Миланович подчеркнул, что под его руководством хорватские военнослужащие не будут участвовать в конфликтах за пределами страны. Он выразил уверенность в том, что хорватскому народу не о чем беспокоиться, пока он находится на посту президента республики.

    «Я говорил и предупреждал. Но хорватскому народу не о чем беспокоиться – пока я президент республики, хорватский солдат не будет участвовать в чужих войнах!» – указал глава государства в Facebook.

    По данным агентства Reuters, европейские страны рассматривают возможность отправки военного контингента на Украину в случае прекращения огня или заключения мирного соглашения. Основу контингента могут составить военные из Германии, Франции, Италии, Британии и Польши, а численность личного состава может достигнуть 100 тыс. человек.

    Ранее министр обороны Хорватии Иван Анушич отметил, что Загреб с 2025 года введет обязательную военную службу в ответ на глобальные вызовы безопасности. По его словам, ситуация в мире требует более активного участия стран в обеспечении собственной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы Минобороны Польши Павел Залевский отметил, что страна приближается к пределу своих возможностей в оказании военной помощи Украине, но продолжает ее поддерживать. Несколько европейских стран рассматривают возможность отправки на Украину контингента из 100 тыс. военных, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники среди чиновников на Украине и в Европе. Германия закроет центр по ремонту украинской военной техники в Словакии и до конца года переместит его в Германию из-за изменившихся условий и сложностей ремонта, сообщили в министерстве обороны ФРГ.

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