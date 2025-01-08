В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.8 комментариев
Юра Борисов номинирован на премию актерской гильдии США
Юра Борисов номинирован на премию актерской гильдии США SAG за роль в фильме «Анора»
Российский актер Юра Борисов номинирован на премию Гильдии киноактеров США в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в фильме «Анора».
Юра Борисов номинирован на премию Гильдии киноактеров США (SAG) за роль в фильме «Анора». В этой ленте он сыграл вместе с актером Марком Эйдельштейном. Картина получила номинацию в категории «Лучший актерский состав»,передает ТАСС.
На премию в категории «Лучший актерский состав» также претендуют фильмы «Боб Дилан: Никому не известный», «Конклав», «Эмилия Перес» и мюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада».
В прошлом году фильм «Анора» завоевал «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале. Юра Борисов был номинирован на «Золотой глобус» за эту роль и может быть номинирован на «Оскар».
Сюжет фильма рассказывает о стриптизерше из Бруклина, внезапно вышедшей замуж за сына русского олигарха. Родители парня отправляют в Нью-Йорк своего знакомого, чтобы расторгнуть брак.
Гильдия киноактеров США, основанная в 1933 году, представляет интересы артистов и работников индустрии. Премия была учреждена в 1995 году и ежегодно вручает награды за достижения в актерском мастерстве. Недавняя церемония объявления номинантов была отменена из-за лесного пожара в Лос-Анджелесе.
Ранее российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн были номинированы на престижную британскую кинопремию БАФТА за роли в фильме «Анора», который получил девять номинаций, включая «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура». Кроме того Юрий Борисов номинирован на премию «Золотой глобус» за лучшую роль второго плана в этом же фильме американского режиссера Шона Бейкера.