Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.7 комментариев
Актер Борисов номинирован на «Золотой глобус» за фильм «Анора»
Российский актер Юрий Борисов стал номинантом на премию «Золотой глобус» за роль второго плана
Российский актер Юрий Борисов номинирован на премию «Золотой глобус» за лучшую роль второго плана в фильме «Анора» американского режиссера Шона Бейкера.
Российский актер Юрий Борисов был номинирован на американскую премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая роль второго плана», сообщает ТАСС. Борисов получил признание за свою роль в фильме «Анора», который снял американский режиссер Шон Бейкер.
Фильм «Анора» является комедийно-драматическим проектом, в котором также задействованы актеры Майки Мэдисон и Марк Эйдельштейн. Премьера картины состоялась 21 мая 2024 года на Каннском кинофестивале, где она удостоилась «Золотой пальмовой ветви».
В категории «Лучшая роль второго плана» Юре Борисову предстоит конкурировать с такими актерами, как Киран Калкин за фильм «Настоящая боль», Эдвард Нортон за фильм «Совершенный незнакомец», Гай Пирс за фильм «Бруталист», Джереми Стронг за фильм «Ученик» и Дензел Вашингтон за фильм «Гладиатор 2».