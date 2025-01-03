Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
Борисов и Эйдельштейн номинированы на британскую кинопремию БАФТА
Российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн номинированы на британскую кинопремию БАФТА
Российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн номинированы на престижную британскую кинопремию БАФТА за роли в фильме «Анора», который получил девять номинаций, включая «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура».
Борисов и Эйдельштейн номинированы на премию БАФТА, сообщает ТАСС. Они претендуют на награду в категории «Лучший актер второго плана» за роли в фильме «Анора», который снял американский режиссер Шон Бэйкер. Эта картина получила девять номинаций, включая «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучший сценарий».
В фильме «Анора» рассказывается история молодой стриптизерши из Бруклина, которая выходит замуж за сына русского олигарха. Борисов и Эйдельштейн сыграли ключевые роли в этой драме, получившей признание критиков. Короткий список номинантов будет объявлен 15 января, а победителей премии БАФТА назовут 16 февраля.
Ранее картина «Анора» удостоилась «Золотой пальмовой ветви» на Каннском кинофестивале. Борисов уже был номинирован на «Золотой глобус» и может рассчитывать на номинацию на «Оскар». Среди его наград три «Золотых орла» и «Золотой лист» за лучшую мужскую роль.
Британская академия кино и телевидения вручает награды с 1949 года. БАФТА традиционно объявляет лауреатов между вручением «Золотого глобуса» и «Оскара».
Ранее российский актер Юрий Борисов был номинирован на премию «Золотой глобус» за лучшую роль второго плана в фильме «Анора» американского режиссера Шона Бейкера.