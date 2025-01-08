На Украине зарегистрировали первый медицинский препарат на основе каннабиса

Tекст: Мария Иванова

На Украине зарегистрирован первый медицинский препарат на основе каннабиса, сообщил благотворительный фонд «Пациенты Украины», передает ТАСС.

Препарат представляет собой оральные капли испанского бренда и ожидается, что они появятся в украинских аптеках в начале 2025 года. Лекарства будут отпускаться по рецепту врача.

Украинская ассоциация медицинского каннабиса подтвердила эту информацию, выразив надежду, что препараты поступят в продажу в первой половине 2025 года.

Закон о легализации медицинского каннабиса на Украине вступил в силу в августе 2024 года. Продукты будут доступны в виде оральных капель, твердых капсул и дентальных паст.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины объявило о работе над созданием реестра производителей технической конопли, что позволит избежать получения лицензий и квот на ее выращивание.

А в феврале 2024 года в стране была выдана первая лицензия на лечение наркотическими веществами в боевых условиях.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что ситуация с наркотическими веществами на Украине ухудшается из-за либерализации контроля над наркотиками и поставок психотропных препаратов под видом западной гуманитарной помощи.

Украинская полиция ликвидировала плантацию конопли в Одесской области на землях государственного лесного фонда, площадь которой составила десять футбольных полей.

Между тем украинская полиция ликвидировала плантацию конопли в Одесской области на землях государственного лесного фонда, площадь которой составила десять футбольных полей.