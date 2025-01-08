В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.8 комментариев
На Украине зарегистрировали первый препарат на основе каннабиса
На Украине зарегистрировали первый медицинский препарат на основе каннабиса
На Украине зарегистрирован первый медицинский препарат на основе каннабиса от испанского производителя, который появится в аптеках в начале 2025 года и будет отпускаться по рецепту врача.
На Украине зарегистрирован первый медицинский препарат на основе каннабиса, сообщил благотворительный фонд «Пациенты Украины», передает ТАСС.
Препарат представляет собой оральные капли испанского бренда и ожидается, что они появятся в украинских аптеках в начале 2025 года. Лекарства будут отпускаться по рецепту врача.
Украинская ассоциация медицинского каннабиса подтвердила эту информацию, выразив надежду, что препараты поступят в продажу в первой половине 2025 года.
Закон о легализации медицинского каннабиса на Украине вступил в силу в августе 2024 года. Продукты будут доступны в виде оральных капель, твердых капсул и дентальных паст.
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины объявило о работе над созданием реестра производителей технической конопли, что позволит избежать получения лицензий и квот на ее выращивание.
А в феврале 2024 года в стране была выдана первая лицензия на лечение наркотическими веществами в боевых условиях.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что ситуация с наркотическими веществами на Украине ухудшается из-за либерализации контроля над наркотиками и поставок психотропных препаратов под видом западной гуманитарной помощи.
Украинская полиция ликвидировала плантацию конопли в Одесской области на землях государственного лесного фонда, площадь которой составила десять футбольных полей.
Между тем украинская полиция ликвидировала плантацию конопли в Одесской области на землях государственного лесного фонда, площадь которой составила десять футбольных полей.