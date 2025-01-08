То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее, рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.19 комментариев
Гроб с телом Джимми Картера выставили в Конгрессе
Гроб Картера выставили для прощания в Конгрессе США до 9 января
Гроб с телом бывшего президента США Джимми Картера был выставлен для прощания в ротонде Капитолия, где его могут посетить члены Конгресса и общественность.
Как передает ТАСС, траурная церемония началась 4 января на семейной ферме Картеров в Джорджии, где вырос политик. Она продолжилась в Атланте, где гроб был выставлен для прощания в здании местного законодательного органа и в Центре Картера.
Во вторник утром гроб был доставлен на авиабазу Эндрюс под Вашингтоном. Оттуда траурная процессия проследовала в центральный зал Капитолия – Ротонду. На церемонии выступили вице-президент США Камала Харрис и спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Присутствовали законодатели и члены Верховного суда.
Гроб с телом Картера будет находиться в Конгрессе до 9 января, с ним смогут проститься бывшие и нынешние главы иностранных государств, главы иностранных дипломатических миссий и американские граждане. 9 января гроб доставят в Кафедральный собор Вашингтона для мемориальной службы, после чего он будет отправлен в Плейнс для похорон.
Картер, который занимал пост президента США с 1977 по 1981 год, умер 29 декабря 2024 года в возрасте 100 лет в своем доме в Джорджии. За время его президентства был подписан Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-2), однако в связи с вводом советских войск в Афганистан он принял решение не передавать документ на одобрение в Сенат, запретил поставки пшеницы в СССР и распорядился бойкотировать Олимпиаду в Москве. После ухода из Белого дома Картер получил Нобелевскую премию мира в 2002 году за усилия по разрешению международных конфликтов и борьбу за права человека.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом отказался пересматривать решение о приспущенных флагах в честь Джимми Картера, несмотря на критику Дональда Трампа. С 4 по 9 января в Джорджии и Вашингтоне должны состояться траурные мероприятия по Джимми Картеру, включая мемориальную службу в Кафедральном соборе. В Вашингтоне запланирована масштабная церемония прощания с Джимми Картером, объявил действующий президент Джо Байден.