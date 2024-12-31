СМИ сообщили о траурных мероприятиях по Картеру в Джорджии и Вашингтоне

Траурные мероприятия по Картеру пройдут в Джорджии и Вашингтоне с 4 по 9 января

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает комитет по организации похорон, с 4 по 9 января в штате Джорджия и Вашингтоне пройдут траурные мероприятия в память о 39-м президенте США Джимми Картере.



Прощание начнется на семейной ферме Картеров в Плейнс. Затем тело будет доставлено в Атланту для церемоний прощания в Капитолии штата и «Центре Картера».

Во вторник, 9 января, гроб будет доставлен в Вашингтон, где он будет выставлен в центральной ротонде Капитолия для прощания с членами Конгресса и общественностью. Заключительная мемориальная служба состоится в Кафедральном соборе, после чего тело Картер будет отправлено обратно в Плейнс для захоронения.

Джимми Картер, занимавший пост президента США с 1977 по 1981 год, скончался 29 декабря в возрасте 100 лет. В его президентский срок был подписан Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-2) с СССР. Однако из-за ввода советских войск в Афганистан Картер отказался передать договор на одобрение Сенату, запретил поставки пшеницы и распорядился бойкотировать Олимпиаду в Москве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Джимми Картер, бывший президент США, умер на 101-м году жизни в своем доме в Джорджии, как сообщила газета The Washington Post. В Вашингтоне запланирована масштабная церемония прощания с Джимми Картером, о чем объявил действующий президент Джо Байден. Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал соболезнования по поводу смерти экс-президента Джимми Картера на своей платформе Truth Social, выразив благодарность за его усилия по улучшению жизни американцев.

