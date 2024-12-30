Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.17 комментариев
Байден анонсировал масштабную церемонию прощания с Картером в Вашингтоне
Байден объявил о подготовке к масштабной церемонии прощания с Картером в Вашингтоне
В Вашингтоне запланирована масштабная церемония прощания с бывшим президентом США Джимми Картером, который скончался в возрасте 100 лет, о чем объявил действующий президент Джо Байден.
Как сообщает ТАСС, в Вашингтоне состоится масштабная церемония прощания с 39-м президентом США. Байден выразил соболезнования семье Картера и сообщил, что подготовка к церемонии уже началась.
Байден отметил, что дата мероприятия будет согласована с семьей покойного президента. Он подчеркнул значимость Картера, назвав его примером для подражания. По словам президента, Картер был человеком, жившим жизнью, наполненной смыслом и целью, и его наследие остается важным даже сегодня.
Также Байден объявил 9 января 2025 года днем национального траура. В рамках траурных мероприятий он постановил приспустить все государственные флаги на территории США и за ее пределами, включая военные базы и дипломатические представительства, на 30 дней.
На вопрос о том, чему мог бы научиться избранный президент США Дональд Трамп у Картера, Байден ответил: «Порядочность, порядочность, порядочность».
Он добавил, что Картер никогда не относился бы пренебрежительно к нуждающимся и не унижал бы их за внешний вид. Байден подчеркнул, что Картер не является отражением ушедшей эпохи, а напротив, остается значимым для всех времен. Президент считает, что Америка и весь мир потеряли выдающегося лидера и гуманиста.
Картер умер на 101-м году жизни в своем доме в Джорджии, а избранный президент США Дональд Трамп опубликовал соболезнования по поводу его смерти на своей платформе Truth Social, выразив благодарность за его усилия по улучшению жизни американцев.