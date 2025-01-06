Учительница из Мордовии победила в проекте «Классная тема!» и выиграла авторское шоу

Tекст: Александра Юдина

На сайте Минпросвещения указано, что финал третьего сезона федерального проекта «Классная тема!» прошел 5 января на телеканале «Россия». Победила Екатерина Чугунова, учитель химии из Саранска, получившая право создать собственное авторское шоу.

Глава ведомства Сергей Кравцов обратился с поздравлением к финалистам, назвав учителей героями и поблагодарив их за вклад в развитие страны. Он отметил важность проекта для повышения статуса профессии учителя и поздравил участников с успешным завершением финала.

Семь финалистов представили свои уроки, среди которых были учителя из разных регионов России. Екатерина Чугунова выразила благодарность за возможность участия в проекте, отметив, что это стало для нее значимым профессиональным опытом.

Победитель получила право на создание цикла телепередач, который будет включать уроки как ее самой, так и остальных финалистов. Это будет первый случай, когда учитель получает подобную возможность на федеральном уровне.

Партнеры проекта, включая «Росатом», «Ростех» и «Сибур», предоставили специальные номинации и подарки, включая поездку на строительство АЭС «Аккую» в Турции.

Конкурс организован Министерством просвещения и телеканалом «Россия» по инициативе президента Владимира Путина при поддержке VK.

Годом ранее во втором сезоне шоу «Классная тема!» на телеканале «Россия» победу одержала учитель химии из Липецка Екатерина Сигарева.