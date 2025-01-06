В Госдуме исключили возврат к прежнему пенсионному возрасту

Депутат Бессараб: Возврат пенсионного возраста в России к уровню 2018 года пока невозможен

Tекст: Дарья Григоренко

Бессараб сообщила, что возвращение к возрасту выхода на пенсию, установленному до реформы 2018 года, невозможно в ближайшие годы из-за отсутствия объективных предпосылок. По ее словам, переходный период пенсионной реформы, рассчитанный до 2028 года, еще не завершен, и происходит постепенное увеличение возраста и требований для выхода на пенсию. Прерывание запланированных изменений будет сложно осуществить из-за их сбалансированности с бюджетом социального пенсионного фонда и федеральным бюджетом, передает ТАСС.

Она отметила, что увеличение пенсионного возраста обусловлено ростом продолжительности жизни, что является общемировой тенденцией. Несмотря на сложности, депутат добавила, что роботизация и цифровизация производства могут решить проблему нехватки рабочей силы в будущем. «Вполне может быть, что в течение ближайшего десятилетия мы сможем справиться с нехваткой рабочей силы, в том числе через роботизацию», – заявила она.

Депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Подмосковья Анатолий Никитин ранее в интервью Газете.Ru предложил вернуть пенсионный возраст к уровню до реформы 2018 года, когда мужчины выходили на пенсию в 60 лет, а женщины – в 55 лет. Он также отметил, что с начала проведения реформы продолжительность жизни сократилась на два года для мужчин и на четыре месяца для женщин.

31 декабря глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что порядка 9 млн работающих пенсионеров в России с 2025 года будут получать проиндексированную пенсию. Напомним, глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что пенсии в феврале 2025 года дополнительно повысят до уровня фактической инфляции 2024 года, которая может превысить 7,3%.

Ранее депутат Никитин объяснил, как россияне могут выйти на досрочную пенсию.