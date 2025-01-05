Волонтеру из Курска вернули отобранный автомобиль в Ростове

Курскому волонтеру вернули автомобиль после инцидента с эвакуацией

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, автомобиль волонтера из Курской области, отобранный в Ростове-на-Дону, был возвращен после вмешательства врио губернатора Александра Хинштейна. Уголовное дело о самоуправстве возбуждено, а прокуратура провела проверку инцидента.



В своем телеграм-канале Александр Хинштейн сообщил: «Машину Андрею вернули. Уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство) возбудили. Спасибо прокуратуре за оперативную реакцию». Хинштейн добавил, что будет проведена служебная проверка, чтобы выяснить, почему заявления волонтера не были учтены.

Он также отметил, что схема обмана граждан с целью отъема автомобилей, возможно, носила систематический характер. По его словам, ответственность виновных должна быть обеспечена.

Изначально врио губернатора сообщил в соцсетях, что узнал о происходящем из СМИ и обратился к прокуратуре за вмешательством. Волонтер Андрей Лямцев развозил гуманитарные грузы, когда его автомобиль был отобран посредством обмана, и с него требовали деньги за стоянку.

Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области подтвердила, что волонтер обращался за помощью в полицию. Конфликт возник при использовании сервиса эвакуации, когда ему отказали в возвращении автомобиля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ростове-на-Дону завели уголовное дело после сообщений о нарушении прав курского волонтера, развозившего гуманитарные грузы российским военным, а ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил в своем Telegram-канале, что у волонтера Андрея Лямцева обманным способом отобрали машину и теперь вымогают деньги.



