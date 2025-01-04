МВД Германии объяснило сбой в своих системах технической неполадкой

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент не связан с действиями хакеров и является следствием технической неисправности, сказал представитель МВД ФРГ, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

«До настоящего времени нет никаких признаков того, что имели место хакерская атака или другой инцидент в сфере безопасности IT-систем», – заверил он.

Речь идет об оборудовании в информационной системе Федерального ведомства по уголовным делам (BKA).

В пятницу в Германии произошел сбой в работе компьютерных систем федеральной полиции, что парализовало контроль въезда в страну во всех аэропортах и создало длинные очереди.