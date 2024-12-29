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Рейтинг партии Мерца снизился в Германии
Рейтинг ХДС/ХСС Мерца снизился в Германии, уровень поддержки СДПГ Шольца вырос
Рейтинг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в Германии снизился до 31%, уровень поддержки Социал-демократической партии Германии немного вырос, свидетельствуют результаты опроса, проведенного INSA по заказу Bild am Sonntag.
Опрос был проведен с 23 по 27 декабря и охватил 1002 респондента, передает ТАСС со ссылкой на «Bild am Sonntag».
Рейтинг ХДС/ХСС за неделю снизился на 1 процентный пункт. СДПГ улучшила свою позицию, набрав 17% голосов, что на 1 п.п. больше, чем на предыдущей неделе.
При этом СДПГ уступает «Альтернативе для Германии», которая набрала 20%. «Зеленые» набирают 12%, «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» – 7%.
Свободная демократическая партия Германии пользуется поддержкой 4% избирателей, этого не хватит, чтобы пройти в Бундестаг. Левая партия тоже не набирает достаточной популярности, у нее только 3%.
Среди кандидатов в канцлеры Германии лидерство удерживает Алиса Вайдель от партии «Альтернатива для Германии» с 21% голосов (минус 3 п.п.), Фридрих Мерц от ХДС/ХСС остается на втором месте с 20% (без изменений), представляющий СДПГ Олаф Шольц занимает третье место в 16% (плюс 1 п.п.)
«В настоящее время в парламенте большинство принадлежит ХДС/ХСС и СДПГ – в общей сложности 48%. Для коалиции в составе ХДС/ХСС и «зеленых», имеющей в совокупности 43%, этого будет недостаточно», – отметил руководитель INSA Герман Бинкерт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил Бундестаг после вотума недоверия канцлеру Олафу Шольцу и назначил досрочные выборы на 23 февраля. Ожидается, что по итогам выборов канцлером либо станет Мерц, либо останется Шольц. Партия «Альтернатива для Германии» выдвинула кандидатом на пост канцлера Алису Вайдель.