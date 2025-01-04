Азаров сообщил, что переводы на Украину из-за рубежа резко сократились

Tекст: Вера Басилая

По словам Азарова, в 2021 году объем переводов на Украину составил рекордные 15 млрд долларов. Киевский режим рассчитывал на рост этой цифры ежегодно, однако его прогнозы не оправдались, заявил бывший премьер Украины, передает РИА «Новости».

В 2022 году переводы сократились до 12,5 млрд долларов, а в 2023 году – до 11,5 млрд долларов. Азаров отметил, что в 2024 году тенденция продолжилась: за первые пять месяцев объем переводов сократился на 376 млн долларов, что составляет 8,59% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

По словам Азарова, количество желающих вернуться на Украину сокращается, а все больше граждан перестают считать Украину своим домом из-за политики диктатуры и ужесточающейся мобилизации под руководством Владимира Зеленского. Последние месяцы 2024 года также показали дальнейшее сокращение сумм переводов.

В декабре 2024 года Нацбанк Украины потратил рекордные 5,3 млрд долларов на поддержку гривны, однако курс валюты упал с 41,6 до 42,03 гривны за доллар.

До этого национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 41,82 гривны, что стало историческим максимумом для национальной валюты.