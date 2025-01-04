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Суд обязал разработчика транспорта для ракет выплатить 10 млн рублей по иску Минобороны
Арбитраж взыскал с конструкторского бюро 10 млн рублей за срыв контракта с Минобороны
Арбитражный суд Москвы постановил взыскать 10 млн рублей с АО «Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения» за срыв сроков разработки специального вагона для транспортировки ракет по контракту с Минобороны.
Иск был подан в связи с нарушением условий контракта, заключенного в мае 2020 года. Согласно материалам дела, разработчик не выполнил обязательства по созданию специального вагона для транспортировки ракет вовремя и в полном объеме, сообщает ТАСС.
Изначально Министерство обороны требовало взыскать с бюро 87 млн 976 тыс. рублей, однако суд снизил сумму до 10 млн рублей. В остальной части иска суд отказал, подчеркнув, что предприятие не выполнило условия соглашения в полном объеме.
«Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения» является ведущим предприятием в области создания и модернизации железнодорожных транспортных средств для перевозки ракетно-космической техники. Бюро базируется в Твери и находится под управлением госкорпорации «Роскосмос».
Ранее Министерство обороны России подало иск в Арбитражный суд Москвы против МГТУ имени Баумана на сумму 38 млн 300 тыс. 416 рублей, военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения привлечена в качестве иного лица по делу.
Кроме того, Арбитражный суд Москвы рассмотрит три иска Министерства обороны к НИМИ имени Бахирева, связанные с модернизацией вооружений для российской армии, на сумму 29 млн 330 тыс. рублей.