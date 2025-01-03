Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».19 комментариев
Минобороны подало иск к МГТУ имени Баумана на 38 млн рублей
Министерство обороны России обратилось в Арбитражный суд Москвы с исковым заявлением против МГТУ имени Баумана, рассмотрение дела планируется проводить в закрытом режиме.
Сумма исковых требований составляет 38 млн 300 тыс. 416 рублей, передает ТАСС со ссылкой на определение Арбитражного суда.
Суд принял исковое заявление и возбудил производство по делу. В качестве иного лица по делу привлечена военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения.
Дело будет рассматриваться в закрытом режиме, и суть претензий Министерства обороны к университету не раскрывается.
В 2024 году ведомство обращалось в суд с требованием о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту к этому же вузу. Тогда сумма иска составляла 413 тыс. 399 рублей, и суд удовлетворил требования министерства. Контракт предусматривал поставку наземного робототехнического комплекса с навесным оборудованием общей стоимостью 42,4 млн рублей.
В октябре Арбитражный суд Москвы 2024 года получил три иска Минобороны к НИМИ имени Бахирева на сумму более 29 млн рублей. Они касаются модернизации вооружений.