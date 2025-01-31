Politico: ЕС провалил план по российским удобрениям

Politico: Новые пошлины ЕС на удобрения из России спровоцировали кризис

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает Politico, в 2024 году Евросоюз закупил из России 6,17 млн тонн удобрений на сумму 2,12 млрд евро. Это стало рекордом с начала конфликта на Украине. Несмотря на планы Еврокомиссии ввести пошлины на российские удобрения, чтобы уменьшить доходы России и поддержать внутреннее производство, эти меры пока не принесли ожидаемых результатов, передает РБК.

Европейские производители выразили опасения, что санкции могут увеличить расходы не только для производителей в ЕС, но и для поставщиков из третьих стран.

Организация Copa-Cogeca, представляющая фермеров и агрокооперативы, подчеркнула, что меры Еврокомиссии без ясной стратегии диверсификации могут привести к сельскохозяйственному кризису. В заявлении говорится: «Хотя мы понимаем законность геополитических причин, побудивших Еврокомиссию принять это решение, сельскохозяйственному сектору предстоит столкнуться с экономическими последствиями таких решений».

Предложение ввести пошлины коснется ряда азотных удобрений и некоторых сельскохозяйственных продуктов из России и Белоруссии. Еврокомиссия планирует, что пошлина начнется с 40-45 евро за тонну в июле 2025 года и достигнет 315 евро за тонну для определенных видов удобрений к 2028 году. Тиффани Стефани, вице-президент норвежской компании Yara, выразила поддержку усилиям по сокращению импорта, но отметила, что предпринятые меры запоздали.

В условиях неблагоприятной экономической ситуации европейские фермеры обеспокоены возможным повышением цен на удобрения на 40-45 евро за тонну в следующем сельхозсезоне. Это может усилить давление на производителей, особенно на фоне недостаточного внутреннего производства удобрений в Европе и ужесточения экологических норм.

Ранее сообщалось, что импорт удобрений из России в Польшу за девять месяцев 2024 года достиг рекордных 952 тыс. тонн, что на 140% больше по сравнению с тем же периодом в прошлом году.

28 января Еврокомиссия одобрила введение пошлин на российские и белорусские сельхозпродукты, а также азотные удобрения, что затронет 15% импорта из России.