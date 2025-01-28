Еврокомиссия ввела пошлины на импорт сельхозпродукции из России

Еврокомиссия утвердила пошлины на сельхозпродукты и удобрения из России и Белоруссии

Tекст: Максим Попов

Еврокомиссия утвердила предложение о введении пошлин на ряд сельскохозяйственных продуктов из России и Белоруссии, а также на некоторые азотные удобрения. Это решение коснется 15% сельскохозяйственного импорта из России, который ранее не обла­гал­ся повышенными пошлинами, передает ТАСС.

Как отмечается в заявлении ЕК, после утверждения Советом все сельскохозяйственные товары из России будут облагаться европейскими тарифами. Однако влияние этих пошлин ограничится только импортом в страны ЕС и не затронет транзитный экспорт через Евросоюз.

Решение о введении пошлин связано с санкционной политикой, направленной на экономическое давление на Россию и Белоруссию. Ожидается, что это создаст дополнительные барьеры для экспорта российских и белорусских товаров на европейский рынок.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, депутат Бундестага Севим Дагделен назвала санкции ЕС против России саморазрушительными для Германии. Ранее министры иностранных дел стран Евросоюза приняли решение продлить еще на полгода санкции против России, срок действия которых истекает 31 января. ЕС наложил санкционные ограничения на троих российских граждан, обвиняемых в кибератаках на страны ЕС, по мнению объединения, эти лица якобы работают офицерами ГРУ.