Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
Фетисов объяснил поражение Канады на МЧМ по хоккею
Фетисов связал поражение Канады на МЧМ по хоккею с провалом в возрастах
Канадская молодежная сборная по хоккею второй год подряд не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира, уступив на домашнем турнире в Оттаве команде Чехии со счетом 3:4, чтодвукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов связал с возрастным провалом.
Трехкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал вылет канадцев с молодежного чемпионата мира по хоккею, передает ТАСС. Канадская команда второй раз подряд не сумела выйти в полуфинал турнира, в этом году уступив чехам в Оттаве со счетом 3:4.
Фетисов высказал мнение, что поражение может быть связано с так называемым возрастным провалом. «Может, это провал в возрастах, такая вещь бывает. Бывают такие моменты, когда возраст провальный. Но это сигнал интересный для всех», – отметил он. По его словам, подобные случаи бывают в спорте и могут стать предупреждением для тренеров и команд.
Отметим, что поражение канадской сборной произошло на домашнем турнире, что делает ситуацию особенно примечательной. Канадские болельщики ожидали большего от своих спортсменов, и это поражение стало для них разочарованием.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Канады потерпела поражение от Чехии в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею в Оттаве со счетом 4:3. Ранее сообщалось, что сборная Латвии одержала историческую победу над Канадой на молодежном чемпионате мира по хоккею, выиграв в серии буллитов после того, как вратарь Линард Фельдбергс отразил 55 бросков.
В прошлом году сборная Канады одержала победу над сборной Германии в финале чемпионата мира по хоккею в финском Тампере.