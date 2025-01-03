Фетисов объяснил поражение Канады на МЧМ по хоккею

Фетисов связал поражение Канады на МЧМ по хоккею с провалом в возрастах

Tекст: Мария Иванова

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал вылет канадцев с молодежного чемпионата мира по хоккею, передает ТАСС. Канадская команда второй раз подряд не сумела выйти в полуфинал турнира, в этом году уступив чехам в Оттаве со счетом 3:4.

Фетисов высказал мнение, что поражение может быть связано с так называемым возрастным провалом. «Может, это провал в возрастах, такая вещь бывает. Бывают такие моменты, когда возраст провальный. Но это сигнал интересный для всех», – отметил он. По его словам, подобные случаи бывают в спорте и могут стать предупреждением для тренеров и команд.

Отметим, что поражение канадской сборной произошло на домашнем турнире, что делает ситуацию особенно примечательной. Канадские болельщики ожидали большего от своих спортсменов, и это поражение стало для них разочарованием.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Канады потерпела поражение от Чехии в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею в Оттаве со счетом 4:3. Ранее сообщалось, что сборная Латвии одержала историческую победу над Канадой на молодежном чемпионате мира по хоккею, выиграв в серии буллитов после того, как вратарь Линард Фельдбергс отразил 55 бросков.

В прошлом году сборная Канады одержала победу над сборной Германии в финале чемпионата мира по хоккею в финском Тампере.