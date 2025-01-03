Канадские хоккеисты проиграли чехам и вылетели с молодежного ЧМ

Канадские хоккеисты уступили Чехии и вылетели с МЧМ в четвертьфинале

Tекст: Мария Иванова

Сборная Канады по хоккею потерпела поражение от команды Чехии в четвертьфинале молодежного чемпионата мира, пишет РИА «Новости». Встреча прошла в Оттаве и завершилась со счетом 4:3 в пользу чехов. В составе победителей шайбы забросили Петр Сикора на первой минуте, Якуб Штанцль на тринадцатой, Эдуард Шале на двадцатой и Адам Ехо на шестидесятой. Канадская команда ответила голами Таннера Хоу на одиннадцатой минуте, Портера Мартона на тридцать восьмой и Брэдли Надо на пятьдесят шестой.

Это поражение стало вторым подряд для канадцев на стадии четвертьфинала МЧМ, поскольку в 2024 году они также уступили Чехии. В другом матче турнира команда Финляндии обыграла словаков со счетом 5:3. У финнов дублем отличился Ессе Киискинен, а Ессе Нурми, Каспер Халттунен и Расмус Кумпулайнен добавили по шайбе. Для сборной Словакии забивали Юрай Пекарчик, Роберт Федор и Далибор Дворски.

В полуфинале турнира 2025 года шведская сборная встретится с Финляндией, а команда США сыграет против Чехии.

Как сообщалось ранее, в феврале 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от международных соревнований из-за ситуации на Украине. В 2025 году планируется рассмотрение вопроса о возвращении этих команд в международные турниры, включая возможные участия в олимпийском сезоне 2025/26.

Ранее на молодежном чемпионате мира по хоккею в 2024 году сборная Латвии одержала историческую победу над Канадой, выиграв в серии буллитов благодаря вратарю Линарду Фельдбергсу, который отразил 55 бросков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2023 году сборная Канады стала чемпионом мира по хоккею.