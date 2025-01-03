Испанец Кахигао стал спортивным директором «Спартака»

Tекст: Алексей Дегтярев

Кахигао 55 лет, он родился и вырос в Лондоне, выступал за молодежную команду «Арсенала» как полузащитник, сообщается на сайте «Спартака».

Из-за травм его профессиональная карьера игрока не продлилась долго.

Кахигао вернулся в «Арсенал» в середине 90-х годов в качестве скаута и проработал там 23 года. Он отвечал за поиск талантов сначала в Испании, затем во всей Европе и Южной Америке. Позже он стал главой отдела международного скаутинга «Арсенала». Его работа способствовала появлению в клубе таких известных игроков, как Сеск Фабрегас и Робин ван Перси.

После ухода из «Арсенала» в 2020 году Кахигао занял пост технического директора Федерации футбола Чили. В прошлом году он работал в турецком «Галатасарае», управляя отделом международных отношений и скаутинга.

В ноябре пресс-служба команды сообщила, что португалец Томаш Амарал уходит с поста спортивного директора футбольного клуба.