Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
Испанец Кахигао стал спортивным директором «Спартака»
Испанский специалист и воспитанник «Арсенала» Франсис Кахигао начал работу в «Спартаке» в качестве спортивного директора московского клуба, сообщили в пресс-службе команды.
Кахигао 55 лет, он родился и вырос в Лондоне, выступал за молодежную команду «Арсенала» как полузащитник, сообщается на сайте «Спартака».
Из-за травм его профессиональная карьера игрока не продлилась долго.
Кахигао вернулся в «Арсенал» в середине 90-х годов в качестве скаута и проработал там 23 года. Он отвечал за поиск талантов сначала в Испании, затем во всей Европе и Южной Америке. Позже он стал главой отдела международного скаутинга «Арсенала». Его работа способствовала появлению в клубе таких известных игроков, как Сеск Фабрегас и Робин ван Перси.
После ухода из «Арсенала» в 2020 году Кахигао занял пост технического директора Федерации футбола Чили. В прошлом году он работал в турецком «Галатасарае», управляя отделом международных отношений и скаутинга.
В ноябре пресс-служба команды сообщила, что португалец Томаш Амарал уходит с поста спортивного директора футбольного клуба.