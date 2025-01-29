Песков сообщил о продолжении диалога с властями Сирии

Песков подтвердил намерение России продолжить диалог с новыми властями Сирии

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что визит российской делегации в Дамаск, состоявшийся накануне, был важной поездкой для поддержания контактов с сирийскими властями, передает ТАСС.

«Это важная поездка, важные контакты, потому что необходимо выстраивать и поддерживать постоянный диалог с сирийскими властями, чем мы занимаемся и будем заниматься дальше», – заявил Песков.

Накануне российская делегация прибыла в Дамаск в составе замглавы МИД Михаила Богданова и спецпредставителя президента по Сирии Александра Лаврентьева.

Российские военные базы в Сирии останутся без изменений на фоне продолжающихся консультаций между Россией и Сирией о будущем военного присутствия.

Россия выразила готовность к диалогу с Сирией о временном использовании своих военных баз в качестве гуманитарных хабов для оказания помощи населению.