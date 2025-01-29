Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.7 комментариев
Песков сообщил о продолжении диалога с властями Сирии
Песков подтвердил намерение России продолжить диалог с новыми властями Сирии
Россия продолжит поддерживать и развивать диалог с новыми властями Сирии, подчеркнул Дмитрий Песков в ответ на вопросы журналистов о визите российской делегации в Дамаск.
Он отметил, что визит российской делегации в Дамаск, состоявшийся накануне, был важной поездкой для поддержания контактов с сирийскими властями, передает ТАСС.
«Это важная поездка, важные контакты, потому что необходимо выстраивать и поддерживать постоянный диалог с сирийскими властями, чем мы занимаемся и будем заниматься дальше», – заявил Песков.
Накануне российская делегация прибыла в Дамаск в составе замглавы МИД Михаила Богданова и спецпредставителя президента по Сирии Александра Лаврентьева.
Российские военные базы в Сирии останутся без изменений на фоне продолжающихся консультаций между Россией и Сирией о будущем военного присутствия.
Россия выразила готовность к диалогу с Сирией о временном использовании своих военных баз в качестве гуманитарных хабов для оказания помощи населению.