Турецкие актеры оказались под следствием по делу 2013 года

Турецких актеров обвинили в лжесвидетельстве по делу о протестах в парке Гези 2013 года

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает телеканал NTV, стамбульская прокуратура начала расследование в отношении нескольких популярных турецких актеров, в том числе Халита Эргенча, известного по роли султана Сулеймана в сериале «Великолепный век». Они обвиняются в лжесвидетельстве в рамках дела против кастинг-менеджера Айше Барым, передает ТАСС.

Барым была арестована 27 января по обвинению в организации протестов в стамбульском парке Гези в 2013 году, которые, как утверждается, были направлены на свержение власти. В материалах дела сказано, что она контактировала с правозащитником Османом Кавалой, приговоренным к пожизненному заключению за участие в этих событиях.

Во время допроса Барым заявляла, что посещала парк Гези лишь по собственной инициативе, участвовала в мероприятиях с чтением стихов и не имела официальных связей с организаторами протестов. Она также заявила, что стала жертвой организованной против нее атаки в соцсетях с обвинениями в монополизации рынка актеров.

В рамках расследования дела Барым были допрошены восемь известных турецких актеров, и в ближайшие дни планируется допросить других, сотрудничавших с компанией Барым. Критика решения об аресте Барым прозвучала со стороны деятелей культуры, которые считают его политически мотивированным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2013 году в разгар туристического сезона в Стамбуле и других городах Турции произошли многотысячные выступления, которые переросли в столкновения с полицией и задержание почти тысячи человек.