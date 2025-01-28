Атомный ледокол «50 лет Победы» получил повреждение в Карском море

Tекст: Валерия Городецкая

Ледокол получил повреждение ночью 26 января в Карском море, когда производил околку льда в суровых условиях Арктики, передает ТАСС. В результате инцидента никто не пострадал, мореходные качества судна не утеряны, угрозы для систем жизнеобеспечения и реакторной установки тоже нет.

Ледокол «50 лет Победы» является российским атомным ледоколом проекта 10521, который создан на базе проекта «Арктика». Построен он был на Балтийском заводе в Петербурге, а флаг на нем был поднят 23 марта 2007 года. 11 апреля того же года ледокол прибыл в порт приписки Мурманск. Его длина составляет 147,9 м, ширина – 29,9 м, водоизмещение – 23 тыс. тонн, а мощность главной установки достигает 75 тыс. л. с. Судно способно развивать скорость на чистой воде.

В декабре на предприятии «Адмиралтейские верфи» в Петербурге спустили на воду патрульный корабль ледового класса «Николай Зубов», который станет частью Северного флота. В октябре на «Адмиралтейских верфях» заложили судно «Иван Фролов», которое станет флагманским научно-экспедиционным кораблем Росгидромета, оснащенным 20 лабораториями и вертолетной площадкой.