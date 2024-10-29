В Петербурге заложили новое судно «Иван Фролов» для Росгидромета

Судно «Иван Фролов» с 20 лабораториями станет флагманом Росгидромета

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Санкт-Петербурге на «Адмиралтейских верфях» состоялась торжественная церемония закладки научно-экспедиционного судна «Иван Фролов», сообщает ТАСС. Это судно станет флагманом флота Росгидромета. Вице-премьер России Дмитрий Патрушев, присутствовавший на мероприятии, заявил: «После ввода в эксплуатацию это судно станет флагманом флота Росгидромета».

«Иван Фролов» будет оснащен современным научным комплексом, позволяющим проводить исследования в суровых условиях, включая изучение дна океана, атмосферы и космоса. Судно заменит устаревшее судно 1987 года постройки. Длина судна составит около 165 метров, водоизмещение – около 25 тыс. тонн. Оно будет оборудовано до 20 лабораториями и вертолетной площадкой и сможет пройти полярные льды без сопровождения ледоколов благодаря классу Arc7.

Исследования, которые планируется проводить на борту «Ивана Фролова», помогут отслеживать климатические изменения и собирать данные для навигации Северного морского пути. «Иван Фролов» будет находиться в эксплуатации у Арктического и Антарктического научно-исследовательского института, а его планируемый срок службы составит не менее 30 лет. Судно рассчитано на экипаж и спецперсонал численностью 240 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» в июле 2023 года село на мель возле архипелага Земля Франца-Иосифа в Баренцевом море сообщили в ГУ МЧС по Архангельской области. Судно снялось с мели в августе 2023 года. Участники экспедиций с судна прибыли в Архангельск после инцидента.