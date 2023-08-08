По сути, отклонять любые условия для возобновления зерновой сделки нужно лишь в одном случае: если Россия готовит операцию по освобождению Одессы, включающую в себя десант с моря. На сегодняшний день эта операция неактуальна.0 комментариев
«Михаил Сомов» снялся с мели в акватории Земли Франца-Иосифа
Севгидромет: «Михаил Сомов» снялся с мели в акватории Земли Франца-Иосифа
Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» удалось снять с мели в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа, сообщил руководитель Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Роман Ершов.
По словам Ершова, судно самостоятельно снялось с мели, передает ТАСС.
Накануне он заявил, что сняться с мели судну не удается, ведутся переговоры по привлечению буксиров. По его словам, необходимо наличие «высокой» воды, на борту судна находятся 34 члена экипажа, восемь вертолетчиков и четыре водолаза, которые обследуют корпус судна. Ершов добавил, что повреждения есть, но характер их пока оценить нельзя.
Ранее в ГУ МЧС по Архангельской области сообщили, что научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» село на мель возле архипелага Земля Франца-Иосифа в Баренцевом море.