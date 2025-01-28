Число участников конкурса социальных архитекторов превысило 4 тыс. человек

Более 4 тыс. участников зарегистрировались на конкурс социальных архитекторов

Конкурс социальных архитекторов, который стартовал 14 января, уже привлек внимание более 4 тыс. человек. В первые сутки после запуска конкурса поступило свыше 800 заявок, что стало сигналом о большом интересе к мероприятию. За последующие две недели число желающих увеличилось в пять раз.

Управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев подчеркнул, что статистика заявок на конкурс указывает на его актуальность.

«Сегодня мы стоим у истоков нового направления в области социогуманитарных знаний. Интересно, что само понятие »социальные архитекторы« появилось совсем недавно, а объединяет оно те практики и методики работы, которые в стране существуют уже несколько лет», – заявил он.

Конкурс был инициирован в рамках поручения президента России Владимира Путина и является частью большой программы по созданию системы социальных лифтов и поддержки талантов.

Регистрация участников продолжается и завершится 11 февраля 2025 года. Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте конкурса.