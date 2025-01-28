Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.2 комментария
Словацкий парламент не смог открыть сессию по вотуму недоверия Фицо
В Словакии внеочередное заседание парламента по вотуму недоверия правительству Роберта Фицо не открылось по причине отсутствия необходимого числа депутатов.
Внеочередное заседание Национального совета Словакии, инициированное прозападной оппозицией для голосования по вотуму недоверия правительству Фицо, не открылось, передает ТАСС.
В зале заседаний присутствовали менее половины парламентариев.
В заседании участвовали только 66 депутатов из оппозиционных партий, тогда как в Национальном совете всего 150 членов.
Согласно регламенту, для начала заседания необходимо присутствие не менее 76 народных избранников. Недостаточное количество депутатов сделало невозможным обсуждение и голосование по предложению о вотуме недоверия.
Возникшая ситуация ставит под вопрос дальнейшие действия оппозиции и возможность реализации их инициативы в ближайшем времени.
Напомним, представители оппозиции 15 января внесли в парламент предложение о вотуме недоверия кабинету Фицо. В качестве причин они назвали внутренние проблемы в коалиции, рост цен, недостатки здравоохранения и слабые экономические показатели. Оппозиция также призвала правительство уважать приверженность Евросоюзу и НАТО.
Фицо заявил о намерении принять превентивные меры против возможных попыток насильственного свержения правительства.