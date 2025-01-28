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На Кубани ввели карантин из-за птичьего гриппа
Власти ввели карантин на территории Темрюкском районе, Анапы и Новороссийска
На побережье Краснодарского края, включая Темрюкский район, Анапу и Новороссийск, введен карантин из-за обнаружения птичьего гриппа в тушках диких птиц.
На побережье Краснодарского края, включая участки Темрюкского района, Анапы и Новороссийска, введен карантин из-за обнаруженного птичьего гриппа в тушках диких птиц, передает РИА «Новости».
«В целях ликвидации очагов высокопатогенного гриппа птиц (в трупах диких и синантропных птиц обнаружена РНК вируса гриппа А)… Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территориях: село Витязево, пляж, поселок Ильич, берег Динского залива, городской округ город-герой Новороссийск, Суджукская коса», – говорится в сообщении губернатор Вениамина Кондратьева.
Уточняется, что угроза заражения действует в радиусе пяти километров от карантинных зон. Среди ограничений – запрет на лечение больных птиц, а также посещение очагов эпидемии посторонними лицами.
До этого сообщалось, что волонтеры спасли птиц, пострадавших от разлива мазута в Краснодарском крае.