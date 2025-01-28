Каллас: Линия фронта на Украине движется на запад

Каллас заявила о необходимости увеличения поддержки Украины и санкций против России

Tекст: Максим Попов

Глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС сообщила о смещении линии фронта на запад на Украине, передают «Вести». Каллас подчеркнула, что ситуация требует увеличения поддержки Киеву, чтобы изменить направление движения линии фронта на восток.

«Линия фронта движется на запад, но она должна двигаться на восток. Украине нужно больше боеприпасов, противовоздушной обороны, обученных солдат», – приводит телеканал слова Каллас. Она отметила, что Европа уже предоставила Украине более 134 млрд евро, но подчеркнула необходимость дальнейшей поддержки.

Глава евродипломатии также указала на важность военной поддержки для безопасности Европы в целом. Она подчеркнула, что усиление военной помощи Украине и введение более жестких санкций против России являются двумя взаимосвязанными аспектами.

Напомним, 23 января генсек НАТО Марк Рютте в ходе выступления в Давосе ошибочно заявил, что фронт на Украине движется на восток, тогда как фактически он смещается на запад.