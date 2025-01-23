Tекст: Александра Юдина

Генеральный секретарь НАТО, выступая на полях Всемирного экономического форума в Давосе, заявил о том, что фронт на Украине якобы движется «в неправильном направлении, на восток», передает ТАСС.

Однако реальная ситуация на фронте свидетельствует о противоположном движении – на запад.

Несмотря на это, Рютте продолжил свою речь, призывая изменить траекторию конфликта и увеличить поддержку Украине. Он подчеркнул необходимость усиления помощи, чтобы изменить направление фронта.

В продолжении своего выступления Рютте сделал акцент на последствиях возможного проигрыша Украины. Он отметил, что в таком случае НАТО придется потратить триллионы долларов на восстановление сдерживания на западе альянса, в отличие от нынешних миллиардных затрат на поддержку Киева.

Генсек призвал отказаться от разговоров о перемирии и сосредоточиться на поставках оружия Украине, чтобы не допустить прекращения огня на условиях России.

Он отметил, что такие действия будут способствовать изменению текущей траектории конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме заявил, что без поддержки НАТО Киев планирует увеличить ВСУ до 1 млн человек, и потребовал от европейских стран финансовой помощи для ее содержания.

Кроме того, президент США Дональд Трамп не исключил полного прекращения поставок американского оружия на Украину. Зеленский выразил недовольство Западом, обвинив США и Европу в поддержании тайных контактов с Россией через разведывательные службы на протяжении трех лет.