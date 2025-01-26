Лукашенко заявил об отсутствии сроков поставки системы «Орешник» Минску

Tекст: Ольга Иванова

Лукашенко заявил, что сроки поставки новейшей российской ракетной системы «Орешник» в Минск не были определены в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, передает РИА «Новости». По словам Лукашенко, обсуждение данного вопроса не является приоритетным, поскольку в этом нет необходимости.

«Мы с Владимиром Владимировичем сроки не определяли. Во-первых, это не горит», – подчеркнул Лукашенко в беседе с журналистами в Минске. Таким образом, президент Белоруссии опроверг слухи о наличии конкретных сроков поставок российского вооружения.

Лукашенко также отметил, что одного комплекса «Орешник» будет достаточно для обеспечения безопасности Белоруссии.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Лукашенко поручил разместить на территории Белоруссии российский ракетный комплекс «Орешник» и спланировать его применение, заявив, что Минск будет самостоятельно определять цели для комплекса, а в случае необходимости применять оружие совместно с Россией.

Лукашенко также отметил, что в Белоруссии может быть размещено десять российских ракетных комплексов «Орешник», но их количество может увеличиться в будущем.