Эксперт назвал задачи конкурса социальных архитекторов

Политолог Шутов: Социальные архитекторы – это локомотивы своих отраслей, а не коммуникаторы и функционеры

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Социальные архитекторы – это посредники между социумом, организациями и государством при выполнении важных для общества задач и национальных целей», – пояснил Андрей Шутов, декан факультета политологии МГУ, член наблюдательного совета Экспертного института социальных исследований, президент Российского общества политологов.

«Важно отметить, что эти люди и сами развивают проекты в разных сферах: помощь участникам СВО, просвещение, экология, законотворчество. Это локомотивы своих отраслей, а не просто коммуникаторы или функционеры», – продолжил собеседник.

«Цель конкурса – повышение компетенций соцархитекторов. Как говорил Карл Маркс, гражданам необходимо почувствовать власть собственного объединения. За счет этого профессиональные сообщества существенно расширятся, сформируется неформальный клуб победителей, работающих в постоянной связке друг с другом», – отметил аналитик.

«Например, у нас давно развивается социальная работа, специалистов готовят к взаимодействию с людьми с ограниченными возможностями, с пожилыми или с детьми. В эту деятельность вовлечены университеты, госведомства, общественные организации, волонтеры. Для их коммуникации, а также для выработки и реализации новых идей как раз нужны социальные архитекторы», – указал он.

«Бывает, что чиновник или фермер в свободное время организует сбор средств или изготовление блиндажных свечей для СВО. Вскоре он понимает, что хобби ему ближе профессии. Человек получает новую социальную идентичность. Не дать затухнуть таким инициативам – задача соцарха, в основе которого лежат конструктив и бескорыстность», – детализировал эксперт.

«Конкурс соцархитекторов – это еще и действенный социальный лифт. По его итогам участники вернутся не только на свои прежние рабочие места, но и получат возможность попасть в Госдуму, в Совет Федерации, в региональные и районные администрации, в образовательные учреждения. От иных чиновников их будут отличать менее бюрократические, более гуманные подходы», – подчеркнул политолог.

«Кроме того, в России есть много мегапроектов от разных платформ – государственных и общественных. Все они будут систематизированы и направлены в русло нацинтересов. Задача соцарха – формирование самой архитектуры общества. Кстати, одними из столпов тут будут ветераны СВО, которые, по словам президента Владимира Путина, «не отступят, не подведут и не предадут», – продолжил собеседник.

«Также участники конкурса соцархитекторов должны прийти в массмедиа, чтобы там произошла революция ценностей. Параллельно с этим есть идея о сближении соцарха с профсоюзами и ДОСААФ, чтобы возродить полноценный вес этих организаций, которые гремели в советское время», – продолжил он.

«Вижу и еще один вызов для соцарха – противостоять вмешательству извне во внутренние дела нашей страны, в том числе со стороны недружественных государств. Они вкладывают огромные деньги и ресурсы, чтобы разобщать наше единство через медиа, образование, программы НКО и квазигосударственные объединения. Для купирования угроз нам нужна большая консолидация», – напомнил Шутов.

Напомним, 14 января по поручению главы государства стартовал конкурс социальных архитекторов. Его цель – поиск и отбор лучших соцархитекторов, а также формирование их устойчивого сообщества при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей» и РАНХиГС.

Конкурс проводится по направлениям: руководитель проекта, социальный аналитик, медиаменеджер, организатор проекта и интернет-технолог. Победители конкурса получат гранты на обучение по программе развития РАНХиГС в мастерской управления «Сенеж».