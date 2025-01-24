  • Новость часаПутин: Если бы у Трампа не украли победу в 2020 году, кризиса на Украине могло и не быть
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    Освобождение Великой Новоселки откроет России путь к Запорожью
    Армия России разрезала силы ВСУ в Великой Новоселке пополам
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    Илья Ухов Илья Ухов Как история Кавказа связала русских и черкесов

    Тема «геноцида» времен Российской империи продвигается Западом с целью распространить так называемые деколонизационные нарративы в рамках гибридного противостояния с Россией.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не торопитесь говорить от имени Бога

    Голливуд – явно не оплот благочестия, но с заявлениями вида «это Бог их наказал пожарами» лучше не выступать. Не стоит делать поспешных заявлений от лица Господа – особенно, когда лично от Него мы таких полномочий не получали.

    8 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Тень Австро-Венгрии возникла и пропала

    Украинский национализм – в огромной степени детище австро-венгерской политики и спецслужб Вены. Ставка на украинизацию жителей Галиции, культивирование украинской идентичности и крайних форм местного национализма преследовали в австрийской политике двоякую задачу.

    10 комментариев
    24 января 2025, 18:11 • Новости дня

    Эксперт назвал задачи конкурса социальных архитекторов

    Политолог Шутов: Социальные архитекторы – это локомотивы своих отраслей, а не коммуникаторы и функционеры

    Эксперт назвал задачи конкурса социальных архитекторов
    @ Андрей Аркуша/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Бывает, что чиновник или фермер в свободное время организует сбор средств или изготовление блиндажных свечей для СВО. Вскоре он понимает, что хобби ему ближе профессии. Человек получает новую социальную идентичность. Не дать затухнуть таким инициативам – задача социального архитектора, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Шутов. Ранее в России стартовал конкурс соцархитекторов.

    «Социальные архитекторы – это посредники между социумом, организациями и государством при выполнении важных для общества задач и национальных целей», – пояснил Андрей Шутов, декан факультета политологии МГУ, член наблюдательного совета Экспертного института социальных исследований, президент Российского общества политологов.

    «Важно отметить, что эти люди и сами развивают проекты в разных сферах: помощь участникам СВО, просвещение, экология, законотворчество. Это локомотивы своих отраслей, а не просто коммуникаторы или функционеры», – продолжил собеседник.

    «Цель конкурса – повышение компетенций соцархитекторов. Как говорил Карл Маркс, гражданам необходимо почувствовать власть собственного объединения. За счет этого профессиональные сообщества существенно расширятся, сформируется неформальный клуб победителей, работающих в постоянной связке друг с другом», – отметил аналитик.

    «Например, у нас давно развивается социальная работа, специалистов готовят к взаимодействию с людьми с ограниченными возможностями, с пожилыми или с детьми. В эту деятельность вовлечены университеты, госведомства, общественные организации, волонтеры. Для их коммуникации, а также для выработки и реализации новых идей как раз нужны социальные архитекторы», – указал он.

    «Бывает, что чиновник или фермер в свободное время организует сбор средств или изготовление блиндажных свечей для СВО. Вскоре он понимает, что хобби ему ближе профессии. Человек получает новую социальную идентичность. Не дать затухнуть таким инициативам – задача соцарха, в основе которого лежат конструктив и бескорыстность», – детализировал эксперт.

    «Конкурс соцархитекторов – это еще и действенный социальный лифт. По его итогам участники вернутся не только на свои прежние рабочие места, но и получат возможность попасть в Госдуму, в Совет Федерации, в региональные и районные администрации, в образовательные учреждения. От иных чиновников их будут отличать менее бюрократические, более гуманные подходы», – подчеркнул политолог.

    «Кроме того, в России есть много мегапроектов от разных платформ – государственных и общественных. Все они будут систематизированы и направлены в русло нацинтересов. Задача соцарха – формирование самой архитектуры общества. Кстати, одними из столпов тут будут ветераны СВО, которые, по словам президента Владимира Путина, «не отступят, не подведут и не предадут», – продолжил собеседник.

    «Также участники конкурса соцархитекторов должны прийти в массмедиа, чтобы там произошла революция ценностей. Параллельно с этим есть идея о сближении соцарха с профсоюзами и ДОСААФ, чтобы возродить полноценный вес этих организаций, которые гремели в советское время», – продолжил он.

    «Вижу и еще один вызов для соцарха – противостоять вмешательству извне во внутренние дела нашей страны, в том числе со стороны недружественных государств. Они вкладывают огромные деньги и ресурсы, чтобы разобщать наше единство через медиа, образование, программы НКО и квазигосударственные объединения. Для купирования угроз нам нужна большая консолидация», – напомнил Шутов.

    Напомним, 14 января по поручению главы государства стартовал конкурс социальных архитекторов. Его цель – поиск и отбор лучших соцархитекторов, а также формирование их устойчивого сообщества при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей» и РАНХиГС.

    Конкурс проводится по направлениям: руководитель проекта, социальный аналитик, медиаменеджер, организатор проекта и интернет-технолог. Победители конкурса получат гранты на обучение по программе развития РАНХиГС в мастерской управления «Сенеж».

    23 января 2025, 22:22 • Новости дня
    Российские войска выдвинули ультиматум бригаде ВСУ в Великой Новоселке

    Советник главы ДНР рассказал об ультиматуме 110-й бригаде ВСУ в Великой Новоселке

    Российские войска выдвинули ультиматум бригаде ВСУ в Великой Новоселке
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Российская группировка войск предъявила ультиматум о сдаче в плен 110-й бригаде ВСУ в поселке Великая Новоселка ДНР, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.

    Кимаковский сообщил, что российская группировка войск выдвинула ультиматум 110-й бригаде ВСУ, находящейся в поселке Великая Новоселка, о сдаче в плен, передает ТАСС.

    «В Великой Новоселке сплошной обороны противника уже не существует несколько дней. Идет только очаговое сопротивление, в основном на севере населенного пункта. 110-й бригаде вооруженного формирования Украины уже выдвинут ультиматум о сдаче в плен», – приводит агентство слова Кимаковского.

    Советник подчеркнул, что у группировки ВСУ в этом районе фактически отрезано снабжение, что делает операцию крайне сложной для украинской стороны. «Таким образом, вооруженное формирование Украины и командование в первую очередь обрекает гарнизон в Великой Новоселке фактически на уничтожение», – заявил Кимаковский.

    До этого сообщалось, что ВСУ оказались под угрозой окружения в районе Великой Новоселки из-за промедлений командования с решением об отступлении. До этого стало известно, что ВСУ в районе Великой Новоселки оставляют тяжелораненых бойцов без помощи.

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    24 января 2025, 05:54 • Новости дня
    Трамп обвинил Зеленского в нежелании урегулировать конфликт на Украине

    Трамп заявил, что соглашение по Украине не было достигнуто из-за Зеленского

    Трамп обвинил Зеленского в нежелании урегулировать конфликт на Украине
    @ Yuri Gripas/ Consolidated News/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не желал мирного урегулирования конфликта на Украине, предпочитая продолжать боевые действия.

    Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине не было достигнуто из-за нежелания президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    По его словам, у Киева была возможность заключить мирное соглашение, но Зеленский выбрал иной путь, решив продолжать военные действия.

    «Вы знаете, он не ангел, он не должен был допустить, чтобы началась эта война», – сказал Трамп, акцентируя внимание на ответственности украинского лидера за текущую ситуацию.

    Трамп также отметил, что Зеленский в конечном итоге хочет урегулировать конфликт на Украине и готов к началу переговорного процесса.

    До этого президент США выразил готовность встретиться с Путиным в любое время и одновременно с этим заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по Украине.

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    24 января 2025, 19:01 • Видео
    Санкции против России доживают последние дни?

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался продлевать санкции Евросоюза против России. Эта процедура проходит раз в полгода, для нее необходимы голоса всех членов ЕС, а теперь Венгрия и примкнувшая к ней Словакия выдвинули Владимиру Зеленскому ультиматум.

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    24 января 2025, 08:47 • Новости дня
    ВС России выявили украинскую ДРГ в российской форме и ликвидировали диверсантов

    ВС России выявили украинскую ДРГ в российской форме и ликвидировали троих диверсантов

    ВС России выявили украинскую ДРГ в российской форме и ликвидировали диверсантов
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы обнаружили украинскую диверсионно-разведывательную группу, переодетую в форму ВС Росии, и нейтрализовали троих диверсантов в Кременских лесах.

    Российские силы смогли выявить и нейтрализовать украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), которая пыталась проникнуть на территорию, подконтрольную Вооруженным силам (ВС) России, передает РИА «Новости». По словам военного эксперта Андрея Марочко, диверсанты переоделись в российскую военную форму и пытались пройти в кременские леса.

    В результате столкновения с российскими военными трое из диверсантов были ликвидированы на месте. Марочко отметил, что благодаря действиям опытной разведгруппы удалось установить принадлежность ДРГ к украинским силам. Еще один из боевиков был ранен и, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался позднее.

    По сведениям Марочко, оставшиеся диверсанты покинули место боя, но были ранены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, имам из Курска рассказал о встрече с украинскими военными, переодетыми в российскую форму, а ранее сообщалось, что под Харьковом заметили сотрудников СБУ, переодетых в российскую военную форму.

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    24 января 2025, 09:53 • Новости дня
    ФСБ задержала в Краснодаре летчика за финансирование ВСУ

    ФСБ задержала в Краснодаре пилота гражданской авиации за финансирование ВСУ

    ФСБ задержала в Краснодаре летчика за финансирование ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Командир воздушного судна в Краснодаре подозревается в содействии ВСУ через перевод средств через интернет-сервисы, он задержан, сообщили в УФСБ по Краснодарскому краю.

    В Краснодаре задержан командир воздушного судна гражданской авиации по подозрению в государственной измене. По данным УФСБ по Краснодарскому краю, мужчина 1968 года рождения подозревается в том, что он связался с волонтером, который собирает деньги для ВСУ, передает РИА «Новости».

    Пилот использовал интернет-сервис обмена электронных денег и криптовалют для перевода средств на указанный расчетный счет. В ведомстве уточнили, что обвиняемый работает в гражданской авиации.

    В отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 275 УК РФ, предусматривающей наказание за государственную измену.

    Ранее 61-летнего пенсионера, бывшего военного летчика задержали за передачу информации об аэропортах Калужской и Московской областей Службе безопасности Украины (СБУ).

    В Севастополе задержали местного жителя, подозреваемого в сборе и передаче данных об оборонных объектах для военной разведки Украины.

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    24 января 2025, 12:50 • Новости дня
    Военкор Коц объяснил, почему гарнизон ВСУ в Великой Новоселке обречен

    Военкор Коц: Подразделения ВСУ в Великой Новоселке отрезаны от путей снабжения

    Военкор Коц объяснил, почему гарнизон ВСУ в Великой Новоселке обречен
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Группировка ВСУ в Великой Новоселке лишилась поддержки со стороны артиллерии. Кроме того, формирования противника здесь были отрезаны от путей снабжения. На этом фоне освобождение поселка становится лишь вопросом времени, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Александр Коц. Ранее российские войска «поделили» пополам группировку ВСУ в Великой Новоселке.

    «ВС России ведут штурм Великой Новоселки. Предварительно противнику была дана возможность сдаться в плен: российская сторона распространила информацию о маршрутах, по которым бойцы ВСУ могут выйти на наши позиции с разряженным оружием. Однако этим воспользовались лишь единицы. В результате военные 110-й бригады, находящиеся в южной части поселка, оказались фактически отрезаны от основных сил», – рассказал военкор Александр Коц.

    Судить о численности группировки ВСУ, оказавшейся в окружении, сложно. Собеседник напомнил, что интернет-ресурсы называют цифры до полутора тысяч. По его оценкам, речь идет о меньшем количестве украинских военных. «Противостоять наступающим российским силам они не смогут. Воевать без логистики и снабжения невозможно: подходят к концу и боеприпасы, и вода, и провизия, и топливо для генераторов», – акцентировал военкор.

    «Кроме того, противник лишен возможности поддерживать обороняющиеся силы артиллерии. Поэтому этот гарнизон обречен», – констатирует Коц. Он отметил, что российские войска контролируют «большую часть правого берега населенного пункта». Великая Новоселка находится в оперативном окружении, выти из него ВСУ не могут, подчеркнул собеседник.

    «У украинских военных не осталось дорог – ни асфальтированных, ни грунтовых, которые ввели бы в тыл. Северные пути простреливаются не то что из артиллерии, а из стрелкового оружия. Чтобы отделаться малой кровью, противнику следовало оставлять позиции еще позавчера», – рассуждает военкор.

    Впрочем, как отмечает Коц, действия украинского командования, которое не позволяет уходить с позиций, понятны. «Киев исходит из политической конъюнктуры. Сейчас проходит экономический форум в Давосе. Сообщения о потере ключевого населенного пункта на Донецком направлении были бы для Зеленского совсем некстати», – пояснил он.

    По прогнозам Коца, в ближайшее время стоит ожидать окончания зачистки Великой Новоселки. «Нам предстоит добить противника в северной части города – подавить огневые точки, штурмовать опорные и укрепленные пункты ВСУ», – считает собеседник. А после освобождения поселка для России откроется оперативный простор, благодаря которому можно будет «двигаться по тылам в сторону Запорожья, в обход Гуляйполя и Орехово», заключил Коц.

    Ранее российские войска «поделили» пополам группировку ВСУ в Великой Новоселке. Как сообщили ТАСС в силовых структурах, в настоящий момент 110-я механизированная бригада противника полностью заблокирована в южной части поселка. По словам источника, формирование не сможет выйти, если «не сложит оружие».

    Ультиматум о необходимости сдачи в плен был выдвинут противнику еще в четверг. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказывал, что группировка ВСУ в этом районе фактически отрезана от снабжения. Он отмечал, что «сплошной обороны» украинской армии здесь уже не существует: сохранилось лишь очаговое сопротивление на севере населенного пункта.

    Как пишет военный эксперт Юрий Подоляка, ВСУ проигнорировали возможность сдачи в плен. По его словам, российская армия уже начала штурм Великой Новоселки. «Бои и зачистка идут во всех частях поселка», – сообщает он.

    При этом, по информации авторов отраслевого Telegram-канала «Военная хроника», бойцы пятой танковой бригады уже водрузили флаг РФ в центре населенного пункта. Однако официального подтверждения этих данных в настоящий момент нет.

    Напомним, штурм Великой Новоселки стал возможен благодаря целому ряду успехов российских войск на Донецком направлении. Так, в январе ВС РФ удалось освободить Нескучное и Времевку, что фактически создало для ВСУ ситуацию оперативного окружения, поскольку единственный оставшийся коридор через лесополосы на северо-западной окраине находился под огневым контролем, отмечал «Московский комсомолец».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что освобождение населенного пункта создаст новую конфигурацию фронта на крайне уязвимом для противника участке.

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    24 января 2025, 04:52 • Новости дня
    Подпольщики подорвали состав с грузом для ВСУ в Ровненской области
    Подпольщики подорвали состав с грузом для ВСУ в Ровненской области
    @ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Состав с грузом для ВСУ сошел с рельсов в Ровненской области Украины после подрыва железнодорожных путей, что связывают с действиями пророссийского сопротивления.

    Пророссийское подполье подорвало часть железнодорожных путей в Ровенском районе Украины, что привело к сходу десяти вагонов с рельс. Глава администрации региона Александр Коваль подтвердил факт происшествия и назвал его «внештатным инцидентом», передает Ura.ru.

    По словам Коваля, инцидент произошел 22 января. Пострадавших в результате происшествия не было. На место была отправлена специальная техника и полиция. Подробности уточняются.

    Местные жители в социальных сетях связывают сход поезда с действиями пророссийского подполья. Сообщается, что происшествие произошло в районе населенного пункта Судобичи.

    Накануне стало известно, что в Херсонской области по координатам, переданным пророссийским сопротивлением «Русский Херсон», были уничтожены 28 пунктов управления беспилотниками, 191 солдат ВСУ, а также другие объекты и техника, включая пять лодок и 38 военных автомобилей.

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    24 января 2025, 10:07 • Новости дня
    WSJ: Успехи российской армии делают угрозы Трампа Москве пустыми
    WSJ: Успехи российской армии делают угрозы Трампа Москве пустыми
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия продолжает развивать свои успехи на Украине, продвигаясь к логистическим центрам ВСУ, что делает угрозы Дональда Трампа ввести новые санкции пустыми, сообщили обозреватели The Wall Street Journal.

    Обозреватели издания пишут, что предупреждения Трампа не заставят Россию отойти от своих основных требований. Российские войска продолжают одерживать верх над украинскими военными и продвигаются все ближе к логистическим центрам Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    По мнению экспертов, у России достаточно ресурсов, чтобы развивать успехи на поле боя, что делает санкции несостоятельными.

    Ранее президент США выразил готовность встретиться с Владимиром Путиным в любое время.

    Дональд Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по Украине.

    Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предупредил американского президента Дональда Трампа о возможных негативных последствиях ультиматумов в отношении России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль фиксирует все нюансы риторики США в отношении России.

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    24 января 2025, 11:04 • Новости дня
    Завод микроэлектроники в Брянске приостановил работу после атаки

    Завод микроэлектроники в Брянске приостановил работу после атаки украинских БПЛА

    Завод микроэлектроники в Брянске приостановил работу после атаки
    @ Ярослав Росинов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Завод «Группа Кремний Эл» в Брянске вынужден был прекратить работу из-за атаки беспилотников ВСУ, в результате которой пострадали производственные помещения и склад готовой продукции.

    Предприятие микроэлектроники «Группа Кремний Эл» в Брянске приостановило свою деятельность после атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщает ТАСС.

    Пресс-служба предприятия уточнила, что в ночь на 24 января зафиксировали шесть прилетов БПЛА. В результате атаки повреждены часть производственных помещений и склад готовой продукции.

    «Нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, нарушены технологические производственные цепочки. Деятельность предприятия приостановлена. Пострадавших нет», – сообщили представители завода.

    В настоящее время специалисты оценивают ущерб и разрабатывают план восстановления производства. Также ведутся работы по укреплению системы безопасности для предотвращения повторных атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО за одну ночь уничтожили 121 украинский беспилотник над российскими регионами, из которых 37 – в Брянской области. Силы ПВО ранее уничтожили 18 беспилотников над Брянской областью.

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    24 января 2025, 01:05 • Новости дня
    Захарова рассказала о черной трансплантологии на Украине

    Захарова сообщила о продаже Украиной органов, изъятых на поле боя

    Захарова рассказала о черной трансплантологии на Украине
    @ Roman Naumov/Ura.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Киевские власти при поддержке Запада развернули схему черной трансплантологии на Украине, где изъятые органы продавались через интернет, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, отметив наличие биолабораторий под эгидой Минздрава Украины.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что на Украине при поддержке Запада была развернута схема черной трансплантологии, передает ТАСС. По ее словам, в местах боев и присутствия украинских войск находили тела с признаками изъятых органов.

    Захарова отметила, что под эгидой Минздрава Украины действовали хорошо оснащенные биолаборатории, финансируемые Пентагоном. Украина постепенно превращалась в полигон для различных экспериментов, включая черную трансплантологию, подчеркнула она.

    Дипломат указала, что органы, изъятые у погибших, продавались через интернет преимущественно западным заказчикам, которые обладают необходимыми капиталами для подобных покупок.

    Захарова обратила внимание на то, что режим Зеленского принял ряд законов, упрощающих процедуры и минимизировавших применение мониторинговых мер при подобных операциях, фактически легализовав незаконные действия.

    Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о появлении иностранных медиков в Сумской области Украины, предположив прибытие в регион «черных» трансплантологов. До этого бывший депутат Верховной Рады Олег Царев Царев рассказал о рынке человеческих органов в госпиталях ВСУ.

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    24 января 2025, 01:31 • Новости дня
    Собянин сообщил о ликвидации беспилотников на подлете к Москве

    Собянин: в Подольске ПВО сбили два дрона, летевших на Москву

    Собянин сообщил о ликвидации беспилотников на подлете к Москве
    @ Petrov Sergey/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    В Подольске силы ПВО сбили два беспилотника, направлявшихся к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, отметив, что специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

    Два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, были сбиты силами ПВО в городском округе Подольск, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram. Он подчеркнул, что специалисты экстренных служб уже работают на месте происшествия.

    Ранее аналогичные атаки БПЛА были отражены в городском округе Коломна и Раменском округе. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

    До этого сообщалось, что в Рязанской области средствами ПВО и РЭБ уничтожены беспилотные летательные аппараты.


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    24 января 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Тимофеевку в ДНР
    Российские войска освободили Тимофеевку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки установили контроль над населенным пунктом Тимофеевка в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны.

    За последние семь дней группировка «Центр» также освободила Тимофеевку, Петропавловку, Воздвиженку, Волково, Соленое и Шевченко, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка ударила по подразделениям тяжелой механизированной, семи механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад нацгвардии, трех бригад теробороны и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины. Потери украинских вооруженных формирований превысили 4050 военнослужащих.

    Группировка «Восток» освободила Времевку, в зоне действия группировки ВСУ потеряли более 1070 военнослужащих, семь танков и 10 боевых бронированных машин, включая американскую MaxxPro.

    В зоне действия группировки «Днепр» украинская армия потеряла за неделю 455 военнослужащих, одну боевую бронированную машину, шесть орудий полевой артиллерии, а также несколько станций РЭБ.

    В зоне ответственности группировки войск «Север» украинские силы потеряли до 2300 военнослужащих и значительное количество техники, включая американские танки Abrams и боевые машины пехоты Bradley.

    Группировка «Запад» освободила Новоегоровку в ЛНР и Западное в Харьковской области. Потери противника в зоне ее действия составили свыше 3260 военнослужащих.

    В зоне действия Южной группировки ВСУ потеряли до 1680 военнослужащих и значительное количество техники.

    В прошлые сутки группировка «Центр» освободила населенный пункт Соленое в Донецкой народной республике. До этого группировка «Запад» освободила Западное в Харьковской области.

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    24 января 2025, 15:07 • Новости дня
    Российские войска заняли центр села Новоандреевка в ДНР

    Российские войска закрепились в центре Новоандреевки на западе ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные закрепились в центре села Новоандреевка на западе ДНР, продвинувшись от освобожденного города Курахово, и заняли более половины населенного пункта.

    Российские войска успешно заняли центр села Новоандреевка на западе ДНР, передает РИА «Новости». Об этом заявил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета.

    По словам Рогова, военные сначала вошли в село, а затем быстро продвинулись к его центру, где и закрепились. Он уточнил: «Наши воины зашли в село и быстро продвинулись к его центру, закрепившись там. Половина села уже освобождена».

    Новоандреевка находится северо-западнее города Курахово, который ранее был освобожден российскими силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский солдат убедил сдаться тринадцать украинских военных в Курахово в ходе спецоперации, а командование ВСУ заминировало пути отступления для своих солдат, чтобы предотвратить их капитуляцию.

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    23 января 2025, 22:42 • Новости дня
    ПВО уничтожили 49 дронов над российскими регионами

    Минобороны сообщило об уничтожении 49 украинских БПЛА над Курской, Брянской и другими областями

    ПВО уничтожили 49 дронов над российскими регионами
    @ Belkin Alexey/ News.ru/ Global Look

    Российские средства ПВО уничтожили 49 беспилотников ВСУ в Курской, Брянской, Белгородской областях и Крыму в течение трех часов.

    «В Курской, Брянской, Белгородской областях и в Крыму с 19:00 до 22:00 мск было уничтожено 49 украинских беспилотников», – приводит ТАСС слова представителя оборонного ведомства.

    По его словам, 37 беспилотников были уничтожены над территорией Курской области. В Брянской области средства ПВО ликвидировали семь БПЛА, в Республике Крым – четыре, и один беспилотник был сбит в Белгородской области, отметил военный.

    Накануне ВС России поразили объекты инфраструктуры, обеспечивавшие работу украинского ВПК.

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    24 января 2025, 17:28 • Новости дня
    Лавров: Москва не видит готовности Киева и Запада к переговорам

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Москва отметила отсутствие действий со стороны Киева и Запада, свидетельствующих о готовности к мирным переговорам, несмотря на заявления о необходимости такого диалога.

    Разговоры о необходимости мирных переговоров звучат все громче, но никаких практических действий, указывающих на реальную готовность к ним западных стран и киевского режима, не наблюдается, заявил Лавров, передает РИА «Новости».

    «Напротив, продолжаются западные военные поставки ВСУ, идет разработка ультиматумов России, действует юридический запрет на переговоры, не решается вопрос легитимности украинской власти», – отметил он.

    По мнению российской стороны, это говорит об отсутствии реальной поддержки мирного процесса. При этом подход России к урегулированию не изменился, она готова к диалогу на основе договоренностей 2022 года с учетом складывающихся реалий на земле и позиций.

    Эту позицию озвучивал президент России Владимир Путин в июне 2024 года.

    Ранее новый президент США Дональд Трамп заявил о возможности ужесточения санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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    24 января 2025, 02:00 • Новости дня
    Силы ПВО сбили дроны в Троицком округе Москвы

    В Троицком округе Москвы силы ПВО сбили два вражеских беспилотника

    Tекст: Максим Попов

    В Троицком административном округе Москвы ПВО сбили два вражеских беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    По словам Собянина, на месте происшествия работают специалисты экстренных служб, отмечается в Telegram столичного мэра.

    Позднее стало известно, что в городском округе Щелково сбили еще один БПЛА. «ПВО Минобороны в городском округе Щелково сбит беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», – отметил мэр столицы. 

    Ранее система ПВО сбила украинские БПЛА в районе Коломны и Раменского. Кроме того, были ликвидированы дроны в городском округе Подольск. На фоне воздушных атак аэропорты в Домодедово, Жуковском и Внуково приостановили работу.

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