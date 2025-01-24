Голливуд – явно не оплот благочестия, но с заявлениями вида «это Бог их наказал пожарами» лучше не выступать. Не стоит делать поспешных заявлений от лица Господа – особенно, когда лично от Него мы таких полномочий не получали.2 комментария
FIDE допустила российских юниоров до 18 лет к турнирам
FIDE разрешила участие российских шахматистов до 18 лет в турнирах
Международная шахматная федерация разрешила юношеским командам из России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях по шахматам в нейтральном статусе.
Международная шахматная федерация (FIDE) приняла решение допустить российские и белорусские юношеские команды до 18 лет к участию в командных турнирах в нейтральном статусе, сообщает ТАСС.
Кроме того, FIDE разрешила участие в международных командных турнирах шахматистам с ограниченными возможностями здоровья из России и Белоруссии, также под нейтральным флагом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен объявил о своем решении больше не участвовать в турнирах под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE) после инцидента с дисквалификацией за нарушение дресс-кода на чемпионате мира по рапиду, а россиянка Ольга Карманова победила на юниорском чемпионате мира по шахматам.