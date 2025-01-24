FIDE допустила российских юниоров до 18 лет к турнирам

FIDE разрешила участие российских шахматистов до 18 лет в турнирах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Международная шахматная федерация (FIDE) приняла решение допустить российские и белорусские юношеские команды до 18 лет к участию в командных турнирах в нейтральном статусе, сообщает ТАСС.

Кроме того, FIDE разрешила участие в международных командных турнирах шахматистам с ограниченными возможностями здоровья из России и Белоруссии, также под нейтральным флагом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен объявил о своем решении больше не участвовать в турнирах под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE) после инцидента с дисквалификацией за нарушение дресс-кода на чемпионате мира по рапиду, а россиянка Ольга Карманова победила на юниорском чемпионате мира по шахматам.