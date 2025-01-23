Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.14 комментариев
Победитель «Лидеров России» разработал проект умной кибершколы в Донецке
В Донецке стартует проект умной кибершколы, созданной выпускниками пятого сезона конкурса «Лидеры России» во главе с Алексеем Кулешовым, с акцентом на автоматизацию и передовые образовательные технологии.
Выпускник пятого сезона конкурса «Лидеры России» Алексей Кулешов занимается внедрением проекта умной кибершколы в Донецке. Проект, основанный на импортозамещающем программно-аппаратном комплексе Innova-Smart Campus, представляет собой умную систему управления школьной инфраструктурой, включая лаборатории и инженерные системы, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова отметила, что идея создания умных школ, предложенная Кулешовым, нашла поддержку у наставника конкурса Сергея Степашина. Команда начала работу над модернизацией пилотной школы, в которой будут внедрены передовые образовательные практики в сферах робототехники, медицины и инженерии.
Степашин сообщил, что новая школа объединит инновации в автоматизации и новейшие образовательные технологии. Он также подчеркнул важность укрепления духовно-нравственных ценностей среди молодежи и обратился за поддержкой к Патриарху Кириллу.
Проект получил поддержку главы ДНР Дениса Пушилина. Первое внедрение состоится в средней школе № 22 в Донецке, дважды разрушенной в ходе войн. Планируется, что успешный опыт Донецка будет использован и в других регионах России.
Министр образования и науки Луганской народной республики Иван Кусов поддержал инициативу, подчеркнув важность ранней профориентации школьников. По его мнению, дети должны осознавать свои сильные и слабые стороны для правильного выбора профессии.
Проект включает ключевые положения Указа президента РФ № 809 и поддержан Министерством просвещения и Министерством строительства и ЖКХ РФ. Программно-аппаратный комплекс готовится к безвозмездной передаче в Донецкую народную республику. Конкурс «Лидеры России» проводится с 2017 года и уже привлек более миллиона участников.