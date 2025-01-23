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Россельхознадзор заявил о запрете ввоза хамона и колбас из ЕС даже для личных нужд
Россельхознадзор сообщил о том, что введенный ранее запрет на ввоз животноводческой продукции из Европейского союза распространяется и на ввоз данной продукции гражданами для личных нужд.
Отмечается, что в число запрещенной продукции входят колбасы, ветчина, хамон, сыры и прочая продукция животноводства, передает ТАСС. Этот запрет действует даже в случае, если продукция ввозится через третьи страны. Причиной введения ограничений названа вспышка ящура в Германии, что вынудило ведомство принять меры для предотвращения возможного распространения заболевания на территории России.
Ранее туристический портал Tourdom сообщал, что из-за распоряжения Россельхознадзора о временном запрете ввоза продукции у российских туристов начали изымать животноводческую продукцию из стран Евросоюза на таможне. Это включало колбасы, ветчину, хамон, сыры и другие подобные товары.
Накануне глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что поставки животноводческой продукции из Евросоюза приостановлены на месяц из-за опасности распространения ящура.
Напомним, Россельхознадзор объявил о запрете на ввоз животноводческой продукции из ЕС с 20 января. В ведомстве ранее сообщали, что вспышка ящура в Германии могла быть вызвана бесконтрольным перемещением животных через территорию ЕС с Украины.