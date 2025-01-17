Россельхознадзор объявил о запрете на ввоз животноводческой продукции из ЕС

Tекст: Валерия Городецкая

Россельхознадзор объявил о введении с 20 января 2025 года запрета на ввоз в Россию животноводческой продукции со всей территории ЕС, передает ТАСС.

Причиной стали опасения по поводу распространения ящура, учитывая высокую контагиозность и устойчивость возбудителя в окружающей среде.

Также будет приостановлена сертификация всех животных, подверженных ящуру, и подконтрольной продукции, полученной от этих животных, перемещаемых с территории ЕС в Россию. Это касается как ввоза, так и транзита через российскую территорию в третьи страны.

«Россельхознадзор, учитывая высокую контагиозность возбудителя и его устойчивость в окружающей среде, а также исходя из принципа предосторожности и с целью профилактики заноса возбудителя ящура, вводит с 20 января 2025 года запрет на ввоз в Россию и транзит по ее территории продукции животноводства со всей территории Евросоюза», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Россельхознадзоре сообщали, что вспышка ящура в Германии могла быть вызвана бесконтрольным перемещением животных через территорию Европейского союза и Украины.

В декабре Россия запретила ввоз семян подсолнечника и кукурузы из четырех стран.