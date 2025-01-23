Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.0 комментариев
Песков отказался комментировать публикацию Reuters о целях СВО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу публикации о том, что глава Российского государства Владимир Путин якобы считает цели СВО достигнутыми.
«Не могу прокомментировать. Я не знаю, что это за источники [у Рейтер], поэтому не считаю возможным это комментировать», – цитирует Пескова ТАСС.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что, по их данным, Путин считает задачи, поставленные в ходе специальной военной операции, выполненными. К их числу там отнесли контроль территорий, соединяющих Крым с материком, и ослабление ВСУ.