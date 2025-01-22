Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».5 комментариев
В РПЦ отреагировали на штраф за использование фото храмов
Арбитражный суд обязал Московскую патриархию выплатить 20 тыс. рублей за фото храмов без согласия автора
Решение суда, которое обязывает выплатить штраф Московскую патриархию за использование фото храмов без разрешения автора, ставит коммерческие интересы «профессиональных сутяжников» выше социально-гуманитарных аспектов и государственных подходов, заявила руководитель правового управления патриархии игумения Ксения.
Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Московской патриархии 20 тыс. рублей и 2 тыс. рублей в качестве расходов по оплате государственной пошлины. Штраф наложен за использование фотографий храмов без согласия их автора, передает РИА «Новости».
Игумения Ксения заявила, что решение суда ставит коммерческие интересы «профессиональных сутяжников» выше социально-гуманитарных аспектов и государственных подходов.
Она уточнила, что нарушение связано с размещением на сайте одного из приходов двух фотографий для объявления о паломнической поездке в Серпухов и Углич.
Фотографии принадлежат некоему И.Н. Гарбузову, и их использование без письменного согласия автора стало основанием для иска от ООО «Управление интеллектуальной собственностью».
Игумения подчеркнула, что организация паломнических поездок входит в религиозную деятельность, что регламентируется федеральным законом о свободе совести и о религиозных объединениях.