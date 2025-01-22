  • Новость часаРябков: Россия ведет внутреннюю подготовку к контакту Путина и Трампа
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    Мнения
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Наступает момент испытания на прочность принципа «мы не такие»

    Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем европейские политики снова потянулись в Киев

    В такой серьезной геополитической игре Украина – допустимая жертва. Ее могут разменять как пешку для того, чтобы попытаться остановить укрепление правых в ЕС и усилить страх населения Европы перед Россией.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков США хотят взять потоки российского газа в ЕС под свой контроль

    Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.

    9 комментариев
    22 января 2025, 14:22 • Новости дня

    МИД Белоруссии: В ЕС заранее подготовили заявлениие с осуждением выборов президента

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Белоруссии обвинило Евросоюз в заранее подготовленном заявлении о непризнании и осуждении президентских выборов, которые состоятся 26 января.

    Европейская служба внешних действий подготовила заявление, в котором осуждаются и не признаются итоги предстоящих на 26 января президентских выборов в Белоруссии, заявил на брифинге представитель МИД республики Анатолий Глаз, передает ТАСС.

    «В распоряжении МИД Белоруссии оказалось заявление Европейской службы внешних действий, которое она планирует сделать по итогам выборов на основе в том числе еще не принятой резолюции Европейского парламента. Выборы в Белоруссии только начались, а там все уже осуждено и не признано», – отметил Глаз.

    Он также сообщил о возможности ОБСЕ направить своих наблюдателей на выборы. Он подчеркнул, что Белоруссия уже направила соответствующее приглашение Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ 17 января, и бюро подтвердило его получение.

    Накануне ЦИК Белоруссии сообщил о явке 7,81% в первый день голосования на выборах президента. Глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев оценил явку на досрочном голосовании в Белоруссии как высокий показатель активности избирателей.

    22 января 2025, 11:12 • Новости дня
    Зеленский потребовал от Европы финансировать миллионную армию Украины

    Зеленский заявил, что Европа должна содержать миллионную армию Украины без НАТО

    Зеленский потребовал от Европы финансировать миллионную армию Украины
    @ Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме заявил, что без поддержки НАТО Киев планирует увеличить ВСУ до 1 млн человек, и потребовал от европейских стран финансовой помощи для ее содержания.

    Зеленский заявил, что если Украина не станет членом НАТО и не получит четких гарантий безопасности, Киев планирует увеличить численность ВСУ до 1 млн человек, передает ТАСС.

    При этом лидер украинского режима подчеркнул необходимость содержания такой армии и обратился к европейским странам с просьбой о поддержке.

    Зеленский отметил, что Европа должна взять на себя расходы на содержание армии, так как Украина защищает не только себя, но и европейские ценности.

    Кроме того, он высказал мнение, что членство Украины в НАТО будет обходиться Европе дешевле, чем финансирование миллионной армии. Он также поддержал идею размещения на территории Украины западных войск, отметив, что минимально необходимое количество – 200 тыс. иностранных солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский объявил, что Украина не планирует сокращать свои вооруженные силы в пять раз, несмотря на возможные требования на переговорах по урегулированию.

    Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отмечал, что текущая мобилизация на Украине не покрывает потребности вооруженных сил.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что Украина не может диктовать условия странам ЕС Центральной Европы и должна проявить уважение к руководителям европейских стран, так как Киев находится в роли просителя.

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    21 января 2025, 15:59 • Новости дня
    Лукашенко назвал не понравившийся ему кусок инаугурационной речи Трампа
    Лукашенко назвал не понравившийся ему кусок инаугурационной речи Трампа
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство инаугурационной речью Дональда Трампа, он обратил внимание на его резкие выпады против Джо Байдена и Камалы Харрис.

    «Ну зачем ты (Трамп – прим. ВЗГЛЯД) полречи порочил этого бедного старика? Видели, сидел, опустивши руки, бедолага этот Байден вместе с Камалой Харрис. Эту женщину бедную выкинули на поверхность против Трампа. Она воевала, молодец, крепко держалась», – приводит слова Лукашенко БелТА.

    Лукашенко отметил, что Байден, по его мнению, выглядел более достойно во время церемонии, чем сам Трамп. Он пояснил, что это – его эмоциональное впечатление, и отметил, что во время трансляции его «захлестнули эмоции».

    При этом Лукашенко заявил, что поддержит кандидатуру Дональда Трампа при выдвижении на Нобелевскую премию мира при условии, что он станет миротворцем.

    Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января этого года. В конце декабря 2024 года Центризбирком страны зарегистрировал Лукашенко в качестве кандидата на пост главы государства.

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    22 января 2025, 15:07 • Видео
    Трамп посадил Украину на голодный паек

    Среди указов, подписанных президентом США Дональдом Трампом в первый рабочий день, числится указ о приостановке военной помощи для иностранных государств сроком на 90 дней. Это касается в том числе Украины. Что из этого следует?

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    21 января 2025, 17:04 • Новости дня
    Лукашенко заявил о планах вооруженных банд захватить часть Белоруссии

    Лукашенко сообщил о намерениях вооруженных формирований вторгнуться в Белоруссию

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о намерениях незаконных вооруженных формирований захватить часть территории страны и выдвинуть свои условия.

    Лукашенко заявил о том, что незаконные вооруженные формирования, находящиеся у границ республики, не отказались от своих планов по вторжению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство БелТА.

    Лукашенко подчеркнул, что эти формирования намерены захватить часть земли и представить свои условия официальному Минску. «Мы с ними работаем, образно говоря, они не отказались от того, чтобы где-то кусок земли захватить и нам условия выдвинуть. Этого нельзя допустить», – отметил он.

    Власти Белоруссии продолжают усиливать меры безопасности на границах и предупреждать о возможной угрозе вторжения. Лукашенко заявил о решимости защищать суверенитет и территориальную целостность страны.

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    21 января 2025, 18:47 • Новости дня
    Фон дер Ляйен признала рост цен в ЕС на нефть из-за санкций против России
    Фон дер Ляйен признала рост цен в ЕС на нефть из-за санкций против России
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, признала, что введенные ею санкции против России привели к росту цен на энергоносители в Европе, что стало значительной проблемой для потребителей и бизнеса.

    В ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе она признала проблему высоких цен на энергоносители в Европе, сообщает ТАСС. В своем выступлении глава ЕК отметила, что европейские потребители и предприятия по-прежнему сталкиваются с высокими ценами на энергию.

    Она подчеркнула, что «свобода имеет цену», объясняя тем самым введение санкций против России, включая эмбарго и потолок цен на российскую нефть. Эти меры, по ее словам, привели к значительному сокращению импорта газа и нефти из России.

    Фон дер Ляйен заявила, что импорт газа из России сократился на 75%, в то время как нефть закупается лишь в количестве 3% от общего объема, а уголь не закупается вовсе. Несмотря на это, она возложила часть вины за текущие высокие цены на Россию.

    Между тем сообщалось, что запасы газа в хранилищах Евросоюза остаются на уровне 70%, однако отбор происходит быстрее, чем в прошлом году.

    При этом в 2024 году Европа установила рекорд по закупке российского сжиженного природного газа, увеличив объемы импорта до 17,8 млн тонн, что значительно превысило показатели предыдущих лет.

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    22 января 2025, 07:35 • Новости дня
    Трамп заявил о возможном прекращении поставок оружия Украине

    Трамп допустил полный отказ США от поставок оружия Украине и призвал ЕС увеличить помощь

    Трамп заявил о возможном прекращении поставок оружия Украине
    @ Nicholas Pilch/U.S. Air Force/dvidshub.net

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп не исключил полного прекращения поставок американского оружия на Украину, отметив, что этот вопрос будет изучен, и подчеркнул необходимость увеличения помощи от европейских стран.

    По его словам, администрация Белого дома будет изучать вопрос о прекращении поставок американского оружия Украине, передает ТАСС.

    Трампу был задан вопрос о продолжении поставок оружия Киеву, на что он ответил, что администрация будет изучать этот вопрос, подчеркнув необходимость контактов с Владимиром Зеленским.

    «Очень скоро мы поговорим с президентом Путиным. Посмотрим, что произойдет», – сказал президент США.

    Трамп также отметил, что европейские страны должны увеличить расходы на поддержку Киева. Он указал, что США при администрации Джо Байдена потратили на это на 200 млрд долларов больше, чем ЕС.

    Американский лидер подчеркнул важность того, чтобы ЕС сравнялся с США в этом вопросе, и напомнил о необходимости увеличения оборонных расходов стран НАТО до пяти процентов от ВВП.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что администрация Трампа будет стремиться к миру, но не за счет национальных интересов и ценностей. При этом Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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    22 января 2025, 13:23 • Новости дня
    Политолог Рар: ЕС проиграет в экономической войне с США
    Политолог Рар: ЕС проиграет в экономической войне с США
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Евросоюз испытывает большие социальные и экономические проблемы. К тому же Европа энергетически зависит от США. Поэтому у ЕС нет инструментов для экономической войны со Штатами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в ЕС пообещали ответить Вашингтону в случае повышения торговых пошлин.

    «Я думаю, в противостоянии с США Европа проиграет. У ЕС сейчас большие проблемы – бюрократия, «зеленый» фундаментализм, ориентация на мнимые ценности, нерешенная проблема миграции, слишком раздутые социальные бюджеты. А в США всего этого нет. К тому же ЕС расколот. А восточноевропейские страны ближе к США, нежели к Брюсселю», – пояснил германский политолог Александр Рар.

    «О каких контрмерах со стороны ЕС в отношении США тогда может пойти речь? Думаю, ни о каких. Европа полностью зависит от энергопоставок из Америки. Трамп с удовольствием использует газ и нефть в качестве оружия для дисциплинирования строптивых европейцев», – добавил он.

    Европа пропорционально отреагирует на любые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, заявил каналу CNBC комиссар Евросоюза по экономике Валдис Домбровскис. «Если возникнет необходимость защитить наши экономические интересы, мы отреагируем соразмерно», – предупредил он в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

    Домбровскис заявил, что США и Европа являются стратегическими союзниками, для них важно работать вместе как в геополитическом, так и в экономическом плане. По его словам, европейские чиновники ведут переговоры со своими американскими коллегами, чтобы найти «прагматичное» решение по теме тарифов.

    Чиновник отметил, что глобальная экономика может пострадать, если сотрудничество ЕС и США будет нарушено. «Важно поддерживать торговые и инвестиционные отношения, поскольку может возникнуть глобальная экономическая фрагментация. По оценке МВФ, это будет означать сокращение мирового ВВП на 7%», – посетовал Домбровскис.

    Европа должна «быть готова» к возможным пошлинам США, пояснила в свою очередь Кристина Лагард, президент Европейского центрального банка. Она напомнила, что Трамп не ввел пошлины в первый день своего президентства. «Это было очень разумным подходом, потому что всеобъемлющие пошлины не обязательно дают ожидаемые результаты», – отметила экономист.

    Лагард ожидает, что тарифы Трампа будут «более избирательными и целенаправленными». По ее словам, Брюсселю нужно предвидеть возможные шаги Вашингтона в этой сфере, чтобы своевременно на них отреагировать. Лагард в этой связи упомянула о необходимости устранения препятствий для торговли внутри Европы.

    После инаугурации в понедельник Трамп повторил угрозу ввести пошлины на товары из ЕС, ввозимые в США, если Брюссель откажется от наращивания закупок нефти и газа из Штатов. «ЕС очень, очень плохо с нами обращается. Поэтому они будут облагаться пошлинами. Это единственный способ... добиться справедливости», – сказал он.

    В 2023 году у ЕС был профицит в торговле товарами с США, но дефицит в сфере услуг за тот же период. По данным Еврокомиссии, в 2023 году ЕС экспортировал в США товаров на сумму более 522 млрд долларов, а импортировал – примерно на 353 млрд долларов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Европа встречает новый срок Трампа с мрачными предчувствиями.

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    22 января 2025, 13:15 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила о плане ЕС полностью отказаться от российского газа

    Фон дер Ляйен: Еврокомиссия представит план по отказу от российского газа и снижению цен в ЕС в феврале

    Фон дер Ляйен заявила о плане ЕС полностью отказаться от российского газа
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия планирует в феврале представить новый энергетический план, который предусматривает отказ от российского газа и снижение цен на энергоресурсы в Европе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости Евросоюза отказаться от российского газа и одновременно снизить цены на энергию. Она отметила, что обе цели станут ключевыми в новом энергетическом плане, который будет представлен в феврале, передает ТАСС.

    Выступая на сессии Европарламента, фон дер Ляйен подчеркнула, что цены на энергоресурсы в Европе системно выше, чем в США и Китае, и сильно отличаются между странами ЕС.

    «Мы должны их снизить, в то время как завершаем отказ от российского топлива. Обе эти задачи важны, нам нужно их достичь», – заявила она.

    Фон дер Ляйен также отметила необходимость значительного расширения инвестиций в зеленые технологии, включая технологии «нового поколения». Она подчеркнула, что тесное сотрудничество с США, в том числе увеличение закупок американского газа, является частью стратегии.

    Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на Всемирном экономическом форуме в Давосе отметил, что страны ЕС увеличили закупки российского СПГ, и призвал прекратить эту практику.

    Горожане эстонской Нарвы выразили недовольство значительным ростом цен на отопление, что привело к подготовке акции протеста на 1 февраля, после увеличения стоимости в полтора раза с декабря.

    Президент США Дональд Трамп заявлял о намерении ввести повышенные импортные пошлины против ЕС, если он не увеличит объемы закупок американской нефти и газа. Сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Латвии, Венгрии и Чехии снизились до менее 60%, а отбор достиг максимума с начала отопительного сезона.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прекращение транзита российского газа Украиной и санкции США против российских нефтегазовых компаний могут привести Европу к новому энергетическому кризису.

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    21 января 2025, 22:14 • Новости дня
    Румыния решила взять воздушное пространство страны под контроль

    Минобороны Румынии направило в парламент проекты о контроле за воздушным пространством и военных миссиях

    Tекст: Евгения Караваева

    Министерство обороны Румынии предложило законопроекты, касающиеся контроля за национальным воздушным пространством и развертыванием военных операций в мирное время.

    Министерство обороны Румынии направило в парламент два законопроекта, касающихся контроля за использованием национального воздушного пространства и развертывания военных миссий в мирное время, спередает ТАСС.

    Министр национальной обороны Анджел Тылвэр в интервью агентству Аджерпрес отметил, что вопрос о сбивании беспилотников в украинском воздушном пространстве не обсуждался.

    «Такой дискуссии в настоящее время не существует, и вопрос никогда не стоял», – подчеркнул он, добавив, что решения по таким вопросам принимаются совместно с союзниками.

    Законопроект о контроле воздушного пространства Румынии расширяет перечень рисков и угроз для национальной безопасности, включая новые виды средств нападения, такие как беспилотные летательные аппараты. Ожидается, что будут определены компетентные власти, ответственные за контроль и противодействие несанкционированному использованию воздушного пространства различными летательными аппаратами, включая БПЛА.

    Кроме того, Румыния планирует подписать контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов Patriot в феврале, чтобы заменить переданный Украине комплекс. По словам министра обороны, это решение принято в рамках программы, одобренной американским правительством, и предусматривает поставку трех систем Patriot. Румыния оплатит только транспортные расходы и НДС, так как финансирование поступит от партнеров по НАТО.

    Напомним, что в 2017 году Румыния заключила контракт на покупку семи комплексов Patriot Pac 3+ стоимостью 4 млрд долларов. Четыре комплекса уже поставлены, и два из них находятся в боевой готовности. Одну из систем Румыния передала Украине прошлой осенью. В начале этого года Пентагон заключил с Raytheon Technologies контракт стоимостью около 950 млн долларов на поставку дополнительных ЗРК Patriot в Румынию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские вооруженные силы поразили на Украине не менее 30 пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot. А независимый кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску выразил беспокойство по поводу военной базы НАТО в Констанце, считая ее потенциальным плацдармом для конфликта с Россией.

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    22 января 2025, 14:18 • Новости дня
    Каллас назвала себя реалистом в отношениях с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что не считает себя «ястребом» по отношению к России, пишет Reuters.

    Она отметила на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства, что не является агрессивно настроенной к России, а скорее реалистично оценивает ситуацию, передает РИА «Новости». «Люди говорят, что я – «ястреб» в отношении России. Я думаю, что я просто реалистично к ней отношусь», – заявила Каллас.

    Она также подчеркнула роль Евросоюза в поддержке Украины, отметив, что ЕС является крупнейшим мировым донором для страны. По ее словам, Евросоюз уже вложил в поддержку Украины 134 млрд евро, включая 50 млрд на поставки оружия. Это делает Евросоюз ведущим союзником Украины в мировом контексте, подчеркнула Каллас.

    Дополнительно она сообщила, что к концу текущего месяца Евросоюз завершит подготовку 75 тыс. украинских военных.

    Ранее Каллас сообщила, что Евросоюз не планирует отменять санкции против России, чтобы сохранить свои позиции и давление.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнивала Каллас с героиней фильма «Красота по-американски», страдающей психическим расстройством.

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    21 января 2025, 21:08 • Новости дня
    ЦИК Белоруссии сообщил о явке 7,81% в первый день голосования на выборах президента

    Tекст: Валерия Городецкая

    В первый день досрочного голосования на выборах президента Белоруссии явка избирателей составила 7,81%, сообщил ЦИК республики.

    Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии опубликовала данные о явке избирателей в первый день досрочного голосования на выборах президента, передает ТАСС. По информации ЦИК, на участки пришли 7,81% избирателей.

    В Брестской области явка составила 8,95%, в Витебской области – 7,45%. В Гомельской области бюллетени получили 7,01% граждан, в Гродненской области – 6,08%, а в Минской области – 8,52%. В Могилевской области на выборы пришли 7,25% избирателей. Особенно активно голосовали в столице – в Минске, где явка составила 8,54%.

    В декабре ЦИК Белоруссии принял документы Лукашенко для участия в выборах президента и зарегистрировал его кандидатом в президенты.

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    22 января 2025, 09:06 • Новости дня
    Европа запланировала ответ на тарифы США в случае торговой войны

    Politico: Европа готова ввести ответные тарифы на пошлины США

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские страны разработали планы по введению ответных тарифов на пошлины США, если Трамп реализует свои угрозы, пишет Politico.

    Как сообщает Politico, Брюссель и Лондон в течение нескольких месяцев разрабатывают различные сценарии на случай ухудшения торговых отношений с США. Это связано с угрозой президента США Дональда Трампа ввести пошлины на европейские товары, если ЕС не увеличит закупки нефти и газа у Соединенных Штатов, передает ТАСС.

    По данным издания, европейские официальные лица рассчитывают убедить Трампа отказаться от введения тарифов, однако в то же время готовят ответные меры на случай их введения.

    Европейские лидеры, включая премьер-министра Британии Кира Стармера, стремительно разрабатывают планы по поддержке Украины и ведению переговоров с Трампом о будущих торговых соглашениях. Они намерены продемонстрировать способность ЕС к ответным действиям. В частности, рассматриваются ответные тарифы, что может привести к масштабной торговой войне между ЕС и США.

    Президент США Дональд Трамп ранее заявил о намерении ввести повышенные импортные пошлины против ЕС, если он не увеличит объемы закупок американской нефти и газа. «Я сказал Европейскому союзу, что он должен восполнить огромный дефицит в торговых отношениях с США значительным увеличением закупок наших нефти и газа. Иначе его ждут тарифы по полной программе!» – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

    Ранее Джастин Трюдо заявил, что Канада готова принять меры в ответ на возможные американские тарифы в размере 25% на канадские товары.

    Между тем европейские СМИ и либеральные американские издания отнеслись с высоким уровнем скептицизма к заявлениям президента США Дональда Трампа после инаугурации.

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    22 января 2025, 10:35 • Новости дня
    Еврокомиссар заявил о готовности Европы ответить на тарифы США

    Еврокомиссар Домбровскис заявил о готовности Европейского союза к ответным мерам на тарифы США

    Tекст: Мария Иванова

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил о готовности ЕС соразмерно ответить на возможные тарифы США, если такие меры будут востребованы для защиты экономических интересов.

    Европа выразила готовность дать соразмерный ответ на возможное введение тарифов со стороны США. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает ТАСС.

    «Если возникнет необходимость защитить наши экономические интересы, мы ответим соразмерно», – подчеркнул Домбровскис в своем заявлении для CNBC.

    Домбровскис отметил, что Европейский союз внимательно следит за политикой новой администрации США и готов к диалогу по торговым вопросам. Он также добавил, что ЕС стремится к конструктивному взаимодействию, однако готов принять меры для защиты своих экономических интересов. По словам еврокомиссара, любые действия ЕС будут пропорциональны и направлены на защиту европейского рынка от несправедливых торговых практик.

    Ранее газета Politico написала, что европейские страны разработали планы по введению ответных тарифов на пошлины США, если Трамп реализует свои угрозы.

    Президент США Дональд Трамп заявлял о намерении ввести повышенные импортные пошлины против ЕС, если он не увеличит объемы закупок американской нефти и газа.

    Между тем Джастин Трюдо заявил, что Канада готова принять меры в ответ на возможные американские тарифы в размере 25% на канадские товары.

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    22 января 2025, 08:28 • Новости дня
    Орбан призвал ЕС отказаться от антироссийских санкций

    Орбан: Санкции Евросоюза не нанесли ущерба экономике России

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюзу необходимо отказаться от санкционной политики в отношении России.

    Орбан призвал Евросоюз пересмотреть свою политику санкций против России, отметив, что эти меры не достигли поставленных целей и лишь навредили экономике самого ЕС, передает ТАСС.

    Глава венгерского правительства подчеркнул необходимость переосмысления текущих подходов в отношении санкций и выразил сомнение в их эффективности.

    Премьер также поставил под сомнение способность Европы найти альтернативные источники энергии вместо российских. Он подчеркнул, что ни один из перечисленных успехов не был достигнут санкционной политикой.

    По мнению Орбана, санкции только ослабили конкурентоспособность европейской экономики, а не нанесли серьезный ущерб России.

    Он считает, что политика, разработанная в Брюсселе, нуждается в срочных изменениях и призывает к осознанию необходимости перемен и подчеркивает вред санкций для Европы.

    Тем временем президент США Дональд Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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    22 января 2025, 12:05 • Новости дня
    Запасы газа в Латвии, Венгрии и Чехии упали ниже 60%

    GIE: Газовые хранилища Латвии, Венгрии и Чехии заполнены менее чем на 60%

    Tекст: Вера Басилая

    Запасы газа в подземных хранилищах Латвии, Венгрии и Чехии снизились до менее 60%, отбор достиг максимума с начала отопительного сезона, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

    Согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), уровень заполненности хранилищ в Венгрии составляет 59,73%, что эквивалентно 3,9 млрд кубометров газа. Отбор газа из хранилищ в этой стране достиг максимума с начала отопительного сезона, передает ТАСС.

    В Чехии запасы газа снизились до 56,63% (2,5 млрд куб. м), а в Латвии до 58,83% (1,4 млрд куб. м). В числе стран с крупными мощностями хранилищ также наблюдается активное расходование газа. В Германии заполненность составляет 62,77%, в Австрии – 67,08%, в Италии – 68,5%. Однако во Франции и Нидерландах уровень запасов упал ниже половины, составив 43,8% и 43,83% соответственно.

    Португалия сохраняет наибольший уровень заполненности хранилищ в Европе с показателем 99,52%. Швеция, Испания и Польша также остаются среди лидеров с уровнями 88,04%, 75,71% и 74,19% соответственно. В других странах, таких как Словакия, Болгария, Румыния, Бельгия и Дания, уровень заполненности варьируется от 47,71% до 64,83%.

    Ранее запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились ниже 65%, а отбор впервые с начала отопительного сезона приблизился к 900 млн кубометров в сутки.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прекращение транзита российского газа Украиной и санкции США против российских нефтегазовых компаний могут привести Европу к новому энергетическому кризису.

    Издание Bloomberg указывало, что Европа может столкнуться с нехваткой газа следующей зимой из-за прекращения транзита через Украину и недостатка новых мощностей по сжиженному природному газу.

    Между тем Европейский союз в 2025 году начал закупать российский сжиженный природный газ рекордными темпами.

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    22 января 2025, 11:49 • Новости дня
    Генсек СНГ оценил явку на досрочном голосовании в Белоруссии

    Генсек СНГ Лебедев отметил высокую явку на досрочном голосовании в Белоруссии

    Tекст: Вера Басилая

    Глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев оценил явку на досрочном голосовании в Белоруссии как высокий показатель активности избирателей.

    Лебедев позитивно оценил явку избирателей на досрочном голосовании в Белоруссии. Он заявил, что в первый день голосования на участки пришли почти 8% избирателей, что является хорошим показателем активности, передает ТАСС.

    Он выразил уверенность в высокой активности белорусов и в основной день голосования, который пройдет 26 января. Генсек СНГ добавил, что опросы показывают намерение граждан принять участие в выборах, чтобы поддержать мир и стабильность в стране.

    Досрочное голосование будет проходить до 25 января включительно. ЦИК Белоруссии зарегистрировал пять кандидатов на президентский пост, среди которых действующий президент Александр Лукашенко и председатель Либерально-демократической партии Республики Беларусь Олег Гайдукевич.

    Лебедев также отметил уверенность в том, что выборы пройдут спокойно. Он подчеркнул, что усилия руководства Белоруссии и ответственных структур позволяют полагать, что никакие провокации не помешают проведению выборов.

    Ранее ЦИК Белоруссии сообщил о явке 7,81% в первый день голосования на выборах президента.

    Напомним, в декабре ЦИК принял документы Александра Лукашенко для участия в выборах и зарегистрировал его кандидатом в президенты.

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