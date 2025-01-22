Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».5 комментариев
МИД Белоруссии: В ЕС заранее подготовили заявлениие с осуждением выборов президента
Министерство иностранных дел Белоруссии обвинило Евросоюз в заранее подготовленном заявлении о непризнании и осуждении президентских выборов, которые состоятся 26 января.
Европейская служба внешних действий подготовила заявление, в котором осуждаются и не признаются итоги предстоящих на 26 января президентских выборов в Белоруссии, заявил на брифинге представитель МИД республики Анатолий Глаз, передает ТАСС.
«В распоряжении МИД Белоруссии оказалось заявление Европейской службы внешних действий, которое она планирует сделать по итогам выборов на основе в том числе еще не принятой резолюции Европейского парламента. Выборы в Белоруссии только начались, а там все уже осуждено и не признано», – отметил Глаз.
Он также сообщил о возможности ОБСЕ направить своих наблюдателей на выборы. Он подчеркнул, что Белоруссия уже направила соответствующее приглашение Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ 17 января, и бюро подтвердило его получение.
Накануне ЦИК Белоруссии сообщил о явке 7,81% в первый день голосования на выборах президента. Глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев оценил явку на досрочном голосовании в Белоруссии как высокий показатель активности избирателей.