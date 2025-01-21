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ЦИК Белоруссии сообщил о явке 7,81% в первый день голосования на выборах президента
В первый день досрочного голосования на выборах президента Белоруссии явка избирателей составила 7,81%, сообщил ЦИК республики.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии опубликовала данные о явке избирателей в первый день досрочного голосования на выборах президента, передает ТАСС. По информации ЦИК, на участки пришли 7,81% избирателей.
В Брестской области явка составила 8,95%, в Витебской области – 7,45%. В Гомельской области бюллетени получили 7,01% граждан, в Гродненской области – 6,08%, а в Минской области – 8,52%. В Могилевской области на выборы пришли 7,25% избирателей. Особенно активно голосовали в столице – в Минске, где явка составила 8,54%.
В декабре ЦИК Белоруссии принял документы Лукашенко для участия в выборах президента и зарегистрировал его кандидатом в президенты.